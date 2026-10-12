Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Trumps Diesel-Deal

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OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Trumps Diesel-Deal

Russland statt Nato und Europa: Vor den Zwischenwahlen in den USA wirft sich Donald Trump Wladimir Putin an den Hals. Um so zu tun, als würde er die verheerenden Auswirkungen für die Amerikaner mildern, verschafft Trump Putin neue Geldquellen, sodass der seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine leichter finanzieren kann. Dass er sich so billig hergibt wie jetzt, ist selbst für Trumps Maßstäbe würdelos. Für Merz ist die Ukraine-Hilfe Selbsthilfe. Sie kauft uns Zeit, militärisch stark zu werden, um unsere Freiheit zu schützen. Hoffentlich gelingt es ihm, Europa zusammenzuhalten./yyzz/DP/zb

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