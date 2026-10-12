Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zur Berliner Regierungsbildung

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Zeitung" zur Berliner Regierungsbildung:

"Es ist schon bedenklich genug, dass solche Selbstverständlichkeiten unter potenziellen Koalitionspartnern überhaupt erst schriftlich fixiert werden müssen. Aber nicht genug damit, kaum war das Einigungspapier unterzeichnet, da wandten sich bereits 120 prominente Linke in einem offenen Brief gegen diese Verhandlungsgrundlage. Wer das alles sieht, der kann die Erklärung der Linken gegenüber Grünen und SPD nur als halbherzig und als ein Mittel zum Zweck betrachten."/yyzz/DP/he

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

1,3 Prozent Wachstum erwartet
Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor08. Okt. · dpa-AFX
Bundesregierung legt neue Konjunkturprognose vor
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen