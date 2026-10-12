Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Andy Burnham

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Andy Burnham:

"Der Blick auf Andy Burnham lohnt durchaus. Denn etwas lässt sich übertragen: die Art, wie er mit der populistischen Konkurrenz umgeht. Seine Antwort auf Reform UK besteht nicht darin, möglichst viele Positionen der Rechten zu übernehmen. Burnham versucht vielmehr, die Ursachen des Unmuts zu bearbeiten: einen Staat, der wieder funktioniert, bessere öffentliche Dienstleistungen, bezahlbares Wohnen, eine leistungsfähige Infrastruktur. Er bietet Protestwählern eine Alternative, statt ihnen zu bestätigen, dass die Populisten im Grunde recht haben."/yyzz/DP/he