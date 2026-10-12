Protest-Anführer vor neuen Demonstrationen in Neu-Delhi freigelassen

Reuters · Uhr
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Neu-Delhi, 11. ⁠Okt (Reuters) - Die indischen Behörden haben den Gründer sowie zwei weitere führende Vertreter der sogenannten Kakerlaken-Protestbewegung einen Tag nach ihrer Festnahme wieder freigelassen. Das zuständige ‌Gericht ordnete am Sonntag nach Angaben der Bewegung als Auflage an, dass Abhijeet Dipke und seine ⁠beiden Mitstreiter "ein ⁠Jahr lang nicht den Frieden brechen" dürften. Der Polizei zufolge wurden zudem die meisten der am Samstag in Gewahrsam genommenen rund 2000 Protestteilnehmer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Sicherheitskräfte hatten ‌mit einem Großaufgebot versucht, eine ‌geplante Großkundgebung in Neu-Delhi zu unterbinden. Am Sonntag wurden weitere Demonstrationen in der Hauptstadt erwartet.

Die Proteste richten ⁠sich gegen die Wahlkommission. Die Kakerlaken-Bewegung wirft ihr ‌vor, Wählerlisten in riesigem Ausmaß ⁠zugunsten der Regierungspartei BJP von Premierminister Narendra Modi manipuliert zu haben. Rund 130 Millionen Namen sollen im Vorfeld von Regionalwahlen aus ‌Wählerlisten gestrichen worden sein. ⁠Die Wahlkommission und die BJP ⁠haben die Vorwürfe zurückgewiesen.

Dipke rief die Bewegung als "Cockroach Janta Party" (CJP) ins Leben, nachdem ein Richter arbeitslose Jugendliche mit Kakerlaken, englisch "cockroaches", verglichen hatte. Die Bewegung gilt als eine von Modis größten Herausforderungen.

(Bericht von Saurabh Sharma, Sarita Chaganti Singh und Adnan Abidi, geschrieben von Christian Rüttger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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