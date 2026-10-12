Berlin, 11. ⁠Okt (Reuters) - Der Vorschlag von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zur möglichen Einbindung der Ministerpräsidenten auf dem Weg zur Rentenreform stößt in Rheinland-Pfalz auf Skepsis. Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) sagte am Sonntag in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin", ‌dies sei nicht seine Aufgabe und auch nicht die seiner Kollegen im Kreis der Länderchefs. Das Paket sei eingebracht und befinde ⁠sich im ⁠parlamentarischen Verfahren. Nachjustierungen müssten zwar immer noch möglich sein. "Aber es sind erst mal die Fraktionen gefordert, und da ist auch Herr Miersch persönlich gefordert, das mit seiner Fraktion jetzt auch auf die Reihe zu bringen", betonte Schnieder.

Miersch verteidigte seinen Vorstoß in der ‌Sendung. Die Rentenreform sei "eines der entscheidenden Pakete". ‌Man sehe, dass gerade den Ministerpräsidenten im politischen Prozess eine wichtige Rolle zukomme. Es gehe darum, eine stabile Grundlage zu bilden und ein ⁠Gesetz zu beschließen. Er verwies dabei auch darauf, dass sich CDU-Ministerpräsidenten ‌und auch Markus Söder von ⁠der CSU mit Vorschlägen einbringen könnten. "Und das ist der Gedanke dahinter. Und ich glaube, so einfach sollte man das an dieser Stelle nicht abtun", sagte er zu seinem Vorstoß.

Die ‌Umsetzung der Vorschläge der Rentenreform-Kommission ⁠ist weitgehend geeint. Offen ist aber ⁠etwa noch, welche Härtefall- und Übergangsregeln es bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren geben soll. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte erneut betont, dass er auf "das Ende der in Wahrheit unsozialen abschlagsfreien Frühverrentung" bestehen werde. Diese könnten sich die Rentenversicherung und die Volkswirtschaft nicht mehr leisten. In der SPD dringt Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wiederum darauf, die abschlagsfreie Rente beizubehalten.

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)