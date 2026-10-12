Schweitzer soll Bas an der Spitze des Arbeitsministeriums ablösen

- von Andreas Rinke ⁠und Holger Hansen

Berlin, 12. Okt (Reuters) - Nach dem überraschenden Rücktritt von Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat die SPD den früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer für die Nachfolge in dem Amt benannt. Er habe Kanzler Friedrich Merz am Vormittag darüber informiert, sagte SPD-Co-Chef Lars Klingbeil am Montag in Berlin. Er kündigte zudem an, dass die gesamte Führungsspitze der Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag gegen Jahresende neu gewählt werden solle und sagte den Indien-Besuch als ersten Teil seiner geplanten Asien-Reise ab. Bas hatte zuvor ‌auch ihr Amt als SPD-Co-Vorsitzende aufgegeben.

Merz sagte, dass er nach der Ernennung von Schweitzer mit einer schnellen Umsetzung der Reformen rechne. Die CDU wolle zudem nun die Stromsteuer auf die europarechtlich mögliche Mindesthöhe senken. Klingbeil sagte dazu, dass er nicht gegen diesen Plan sei. Das stärkere Wachstum für ⁠2026 werde die Senkung ⁠der Stromsteuer aber nicht dauerhaft finanzieren.

Schweitzer war von 2024 bis 2026 Ministerpräsident in Rheinland-Pfalz und übernahm nach der verlorenen Landtagswahl im vergangenen März den SPD-Fraktionsvorsitz im Mainzer Landtag. Dem 53-jährigen Juristen waren seither Ambitionen nachgesagt worden, nach Berlin ins Bundeskabinett zu wechseln. Die Koalitionspartner CDU, CSU und SPD können jeweils selbst bestimmen, wer die Ministerien führen soll, die sie laut Koalitionsvertrag besetzen. In der SPD forderte die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) eine Frau für die Bas-Nachfolge.

Etliche SPD-Landesverbände unterstützten dagegen die Personalie Schweitzer. Dieser übernimmt von Bas zentrale Gesetzesvorhaben, bei denen die Koalitionspartner gegensätzliche Ziele verfolgen. Vor allem die Union dringt auf ‌strukturelle Reformen zur Entlastung der Wirtschaft, während die SPD Arbeitnehmerrechte und soziale Sicherungssysteme schützen will. ‌Schweitzer muss nun Projekte umsetzen, deren schleppende Umsetzung Bas in die Kritik gebracht hatte. Dazu zählt die Rentenreform.

STREIT ÜBER DIE ARBEIT VON BAS

Der Rücktritt von Bas ist ein weiterer Schlag für die schwarz-rote Koalition. SPD und CDU hatten in den vergangenen Monaten deutlich an Zustimmung verloren und bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland schwere Niederlagen erlitten. ⁠Kanzler Merz sagte nach der zweitägigen Klausur des CDU-Präsidiums, dass die Partei auf das schlechte Abschneiden bei den Landtagswahlen reagieren wolle. Man wolle mehr auf ‌die Stimmung in der Bevölkerung hören. Es gebe drei zentrale Fragen: Was müsse ⁠getan werden, um das Leben bezahlbarer zu machen? Wie erreiche man mehr Gerechtigkeit? Wie sei mehr Sicherheit möglich. Das CDU-Präsidium verabschiedete dazu ein fünfseitiges Positionspapier und will etwa die Stromsteuer senken. Bei einem Wirtschaftsaufschwung gebe es dafür Spielraum, sagte Merz.

Bas hatte in ihrer Erklärung ihren Rückzug damit begründet, dass sie Kraft brauche, um den Tod ihrer Stieftochter zu verarbeiten. Sie beklagte, dass sie aus den Reihen des ‌Koalitionspartners in dieser für sie persönlich schwierigen Zeit angegriffen worden sei. In der Union ⁠hatte es zuletzt Kritik am Arbeitsministerium gegeben, weil es die ⁠am 1. Juli im Koalitionsausschuss verabredeten Vorhaben zur Arbeitszeitflexibilisierung und Rente noch nicht vorgelegt hatte. Allerdings befinden sich Gesetzentwürfe zum Arbeitsmarkt mittlerweile in der Frühkoordinierung beim Kanzleramt.

Die bisherige Arbeitsministerin hätte am Dienstag beim Arbeitgebertag auftreten sollen. Dort hatte es im vergangenen Jahr eine heftige Auseinandersetzung mit dem Arbeitgeberverband BDA gegeben.

SPD-Co-Chef Klingbeil bezeichnete Angriffe gegen Bas auch aus der Union als "unanständig", Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nannte sie die Kritik an Bas gar "unmenschlich". Bas selbst hatte in ihrer Erklärung geschrieben: "Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen des Koalitionspartners, in dieser für mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden."

Kanzler Merz wies dagegen ebenso wie CSU-Chef Markus Söder den Vorwurf zurück, dass man kein Verständnis für Bas habe. Im Gegenteil habe er der SPD-Politikerin persönlich gesagt, dass sie sich alle nötige Zeit nehmen solle, um mit ihrem privaten Verlust ⁠umzugehen, betonte der CDU-Chef.

Die Grünen-Co-Vorsitzende Franziska Brantner kritisierte einen "mangelnden Respekt vom Koalitionspartner vor dieser persönlichen Herausforderung". Das politische Geschäft sei so hart geworden, "dass man es offensichtlich als Mensch kaum bestehen kann".

(Mitarbeit: Christian Krämer; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)