Selenskyj wirft Russland Bruch von Energiewaffenruhe vor

Kiew, 12. Okt (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat Russland den Bruch der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Waffenruhe im Energiesektor vorgeworfen. Nach einem Angriff auf ein Wärmekraftwerk in der ukrainischen Stadt Charkiw drängte Präsident Wolodymyr Selenskyj die USA am Montag dazu, die Einhaltung der Vereinbarung durch Moskau zu gewährleisten. "Es gab russische Verstöße gegen die von Präsident Trump angekündigte Waffenruhe im Energiesektor", sagte Selenskyj per ‌Videoschalte bei einer Sicherheitskonferenz in Warschau.

Er habe von dem Abkommen selbst erst aus den Medien erfahren und warte auf Details, sagte Selenskyj weiter. "Diese Waffenruhe kann Bestand haben und ein wichtiger Schritt zur Beendigung des Krieges werden, ⁠wenn die Amerikaner ⁠jetzt wirklich eingreifen und dafür sorgen, dass die Russen sie einhalten." Die Ukraine habe in der Nacht keine russischen Raffinerien angegriffen. Wenn Russland wolle, dass diese Schläge ausgesetzt blieben, müsse es die Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur ebenfalls einstellen.

Trump hatte die Waffenruhe am Wochenende überraschend verkündet und zudem eine Vereinbarung zum Kauf von russischem Diesel vorgestellt. Der US-Präsident steht vor den Kongresswahlen im kommenden Monat wegen hoher Energiepreise unter Druck. Trump hatte Selenskyj zuvor ‌gewarnt, er solle die Angriffe auf russische Raffinerien umgehend stoppen. Zudem forderte ‌der US-Präsident Neuwahlen in der Ukraine. Um Druck auf Kiew auszuüben, drohten die USA Insidern zufolge mit dem Stopp des Austauschs von Geheimdienstinformationen und von Waffenlieferungen über das sogenannte Purl-System.

WADEPHUL: "BEISPIELLOSER" SCHLAG GEGEN PUTIN

Russland erklärte am Montag, die Kontakte über eine mögliche ⁠Waffenruhe im Energiesektor dauerten an. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow machte jedoch keine Angaben dazu, ob diese nur für Ölraffinerien gelten ‌solle. Zudem wies Peskow einen Vorschlag Selenskyjs für eine 60-tägige ⁠Waffenruhe zur Organisation von Präsidentschaftswahlen zurück. "Im Kreml haben sowohl Präsident Putin als auch andere Regierungsvertreter wiederholt erklärt, dass wir keinen Waffenstillstand wollen", sagte Peskow. "Wir wollen einen langfristigen Frieden und sind bereit, alles zu tun, um diesen zu erreichen." Wahlen sind in der Ukraine während des Kriegszustands gesetzlich verboten.

Die EU-Außenbeauftragte Kaja ‌Kallas äußerte sich skeptisch zu der Vereinbarung. Sie bevorzuge eine ⁠Waffenruhe, "bei der keine Menschen getötet werden", sagte Kallas ⁠am Montag bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. "Wir rufen die USA dazu auf, die Sanktionen aufrechtzuerhalten, damit wir den Krieg tatsächlich beenden können." Die Minister brachten das größte Sanktionspaket gegen Russland seit der Invasion im Jahr 2022 auf den Weg, das sich gegen den russischen militärisch-industriellen Komplex richtet.

Bundesaußenminister Wadephul begrüßte die neuen EU-Sanktionen als "beispiellosen" Schlag gegen die Kriegswirtschaft von Präsident Wladimir Putin. Die EU nehme damit so viele Personen und Unternehmen in die Sanktionsliste auf wie nie zuvor. Insgesamt seien es weit über 1600 Verantwortliche und Betriebe. Die EU reagiere mit der Sanktionierung von Drohnenherstellern zudem auf hybride Angriffe wie den versuchten Anschlag am Flughafen Leipzig/Halle. Der ⁠Druck auf Russland solle so lange erhöht werden, bis Putin zu ernsthaften Friedensverhandlungen bereit sei, sagt Wadephul.

(Bericht von Daniel Flynn, Pavel Polityuk, Inti Landauro, Lili Bayer, Karol Badohal, Pawel FlorkiewiczBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)