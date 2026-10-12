Söder drängt Merz zu ständigen Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern

Berlin, ⁠11. Okt (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder drängt Kanzler Friedrich Merz, künftig regelmäßige Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern abzuhalten. "Natürlich halte ‌ich es für zwingend, da auch dauernd Begleitungen zu machen", sagte Söder ⁠am ⁠Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Es dürfe nicht immer nur Koalitionsausschüsse mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD geben, um sich ‌über Themen abzustimmen. Kanzler ‌und CDU-Chef Merz hatte im Frühjahr einmal die Sozialpartner eingeladen, um über ⁠Sozialreformen zu reden, Anfang Juni aber ‌ein erneutes Treffen ⁠zu einer sogenannten konzertierten Aktion abgelehnt. Die SPD wiederum drängte zu Treffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, ‌um angesichts ⁠der heftigen Debatte über ⁠Einsparungen in den Sozialsystemen ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft zu verhindern. Söder stellt sich nun auf die Seite der SPD.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)