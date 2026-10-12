Söder drängt Merz zu ständigen Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern
Berlin, 11. Okt (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder drängt Kanzler Friedrich Merz, künftig regelmäßige Treffen mit Gewerkschaften und Arbeitgebern abzuhalten. "Natürlich halte ich es für zwingend, da auch dauernd Begleitungen zu machen", sagte Söder am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Es dürfe nicht immer nur Koalitionsausschüsse mit den Spitzen von CDU, CSU und SPD geben, um sich über Themen abzustimmen. Kanzler und CDU-Chef Merz hatte im Frühjahr einmal die Sozialpartner eingeladen, um über Sozialreformen zu reden, Anfang Juni aber ein erneutes Treffen zu einer sogenannten konzertierten Aktion abgelehnt. Die SPD wiederum drängte zu Treffen mit Arbeitgebern und Gewerkschaften, um angesichts der heftigen Debatte über Einsparungen in den Sozialsystemen ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft zu verhindern. Söder stellt sich nun auf die Seite der SPD.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)