Söder: Merz bleibt Kanzler und Aigner soll Bundespräsidentin werden

München, 11. ⁠Okt (Reuters) - CSU-Chef Markus Söder hat erneut Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den Rücken gestärkt und für die CSU-Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin geworben. "Friedrich Merz bleibt Bundeskanzler", sagte Söder ‌am Sonntag in der ARD-Sendung "Caren Miosga" auf die Frage, ob er bereit sei, im Kanzleramt auf den ⁠umstrittenen ⁠Merz zu folgen. "Die einzige Personalie, die mich persönlich interessiert, ist nicht die Kanzlerschaft, sondern ich möchte, dass, wenn es irgendwie geht, Ilse Aigner Bundespräsidentin wird. Da engagiere ich mich sehr dafür", fügte Söder ‌hinzu.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scheidet nach zwei ‌Amtszeiten von zusammen zehn Jahren verfassungsgemäß im März aus dem Amt. Er war als SPD-Kandidat von einer früheren ⁠schwarz-roten Koalition nominiert worden. Über die Nachfolge entscheidet am ‌30. Januar 2027 die ⁠Bundesversammlung, der die Abgeordneten des Bundestags und Vertreter der Landtage angehören. Vermehrt waren Stimmen laut geworden, dass erstmals eine Frau Staatsoberhaupt werden solle.

Die ‌bayerische Landtagspräsidentin Aigner hat ⁠sich selbst bisher bedeckt gehalten. ⁠In der Geschichte der Bundesrepublik war noch nie ein Politiker oder eine Politikerin der CSU Staatsoberhaupt oder an der Spitze des Bundeskanzleramts. Vor diesem Hintergrund werden zwar Aigner Chancen auf das Bundespräsidentenamt eingeräumt. Als ausgeschlossen gilt jedoch, dass beide Ämter von der CSU besetzt werden.

(Bericht von Jörn Poltz. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)