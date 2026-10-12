"Spartopf" übernimmt die Führung – "matteom" punktet mit Dax-Short

Beim Börsenspiel Trader 2026 der Société Générale hat der Spieler „Spartopf“ mit einem Depotwert von gut 400.000 Euro und einem Zuwachs von mehr als 300 Prozent die Führung in der onvista-Spielgruppe übernommen. Welche Einzelwerte zu diesem Ergebnis geführt haben, ist allerdings nicht bekannt, da das Depot des Erstplatzierten nicht öffentlich einsehbar ist.

Transparenter zeigt sich der zweitplatzierte Spieler „matteom“, dessen Depot alle Teilnehmer einsehen können. Er erzielte in der vergangenen Woche einen hohen Gewinn mit einem X-Dax-Turbo-Short-Optionsschein. Seine Position im Wert von 20.000 Euro, die er am 6. Oktober gekauft hatte, verkaufte er drei Tage später für rund 73.000 Euro. Dies entspricht einer Rendite von 365 Prozent. Mit einem Gesamtwert von 290.000 Euro kommt sein Depot aktuell auf ein Plus von 190 Prozent seit dem Start des Spiels am 7. September.

Auf den Plätzen drei bis fünf liegen die Teilnehmer sehr nah beieinander. Den dritten Rang belegt aktuell der Spieler „dad0509“ mit einem Depotwert von rund 272.000 Euro und einem Zuwachs von gut 172 Prozent. Dicht dahinter folgt auf Platz vier der Spieler „BZTiger“ mit einem Depotstand von knapp über 269.000 Euro und einem Plus von rund 169 Prozent. Den fünften Platz belegt der Spieler „JAG“, dessen Depot bei gut 268.000 Euro und einer Rendite von gut 168 Prozent steht.

Redaktionsleiter Georg setzt sich vorne fest

Unter den drei onvista-Experten gab es in Woche fünf des Spiels auch einige Bewegung. Nachdem sich onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann bereits zu Beginn des Monats an die Spitze gesetzt hatte, konnte er diese Position in der vergangenen Handelswoche weiter festigen. Mit einem Gesamtergebnis von gut sechs Prozent Plus liegt er im internen Ranking weiterhin vor onvista-Produktmanager Sebastian Wurm und Profi-Trader Martin Goersch auf Rang eins. Positiv entwickelte sich bei ihm zuletzt vor allem die Aktie des IT-Sicherheitsunternehmens Okta.

Auf dem zweiten Platz folgt Sebastian Wurm, dessen Depot aktuell ein Plus von rund drei Prozent aufweist und der damit an Martin Goersch vorbeigezogen ist. Wie er sein Depot aufgebaut hat und mit welchen Titeln er Georg herausfordert, hatte er in der vergangenen Woche ausführlich erläutert.

Einen deutlichen Rückschlag musste hingegen Martin Goersch hinnehmen. Er fiel mit einem Minus von 14,2 Prozent auf den dritten Rang zurück. Ausschlaggebend für die Verluste war vor allem ein Long-Faktor-Optionsschein auf den Halbleiterhersteller Intel, der seit Anfang des Monats stark an Wert einbüßte.

Das Börsenspiel "Trader 2026" läuft noch bis zum 30. Oktober. Wer noch mitspielen möchte, findet hier alle Infos zur Teilnahme am Börsenspiel und der onvista-Spielgruppe.