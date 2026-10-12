Zürich, 12. ⁠Okt (Reuters) - Die Schweizer Sporttechnologie-Firma Ascend Sport Technology strebt durch einen Zusammenschluss mit der börsennotierten Holdinggesellschaft EvoNext an die Schweizer Börse SIX. Beide Unternehmen haben ‌eine verbindliche Transaktionsvereinbarung für eine Fusion unterzeichnet, wie sie am Montag mitteilten. Das gemeinsame Unternehmen soll ⁠unter dem ⁠Namen Ascend Sport Technology AG firmieren und an der SIX Swiss Exchange gelistet bleiben. Die Transaktion soll im vierten Quartal 2026 abgeschlossen werden, sofern die außerordentlichen Generalversammlungen beider Firmen zustimmen.

EvoNext ‌wird bei dem Zusammenschluss mit 2,50 ‌Franken je Aktie bewertet, während der Eigenkapitalwert von Ascend mit 500 Millionen Franken beziffert wird. Im ⁠Zuge der Fusion ist eine Aktienplatzierung geplant, die sich ‌vor allem aus bestehenden ⁠Papieren zusammensetzt, um einen angemessenen Streubesitz zu schaffen. Zudem soll eine kleinere Anzahl neuer Aktien ausgegeben werden, um künftige Wachstumsprojekte zu finanzieren. ‌Der Platzierungspreis soll ⁠ebenfalls bei 2,50 Franken je ⁠Aktie liegen. Ascend bietet KI-gestützte Werbe- und Datenangebote im Profisport an und bedient nach eigenen Angaben mehr als 100 Rechteinhaber – darunter die Fußballverbände FIFA und UEFA – sowie über 500 Marken und Sender in mehr als 20 Ländern.

(Bericht von Oliver Hirt, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)