Bangalore, ⁠12. Okt (Reuters) - Die Kaffee-Kette Starbucks hat Übernahmeplänen für die Schnellrestaurants von Chipotle Mexican Grill eine Absage erteilt: "Wir wollen Klarheit schaffen: Wir ‌kaufen Chipotle nicht", sagte ein Starbucks-Sprecher am Montag. Er reagierte damit auf einen Bericht ⁠der "Financial ⁠Times" von vergangener Woche, wonach Starbucks seit Monaten mit Beratern an Plänen für eine Übernahme der für ihre "Burrito"-Teigfladen bekannten Kette arbeite. Zunächst hatte Starbucks sich dazu ‌nicht geäußert. Es wäre die ‌größte Gastronomie-Fusion der Wirtschaftsgeschichte geworden. Zusammen kämen Starbucks und Chipotle auf Umsätze von rund ⁠50 Milliarden Dollar im Jahr. Ein Chipotle-Sprecher ‌wollte sich nicht äußern.

Chipotle ⁠wird an der New Yorker Börse mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet, im vorbörslichen Handel am Montag bröckelte ‌die Aktie um ⁠zwei Prozent ab. Der "Financial ⁠Times"-Bericht hatte die Papiere um sieben Prozent steigen lassen, Starbucks verloren dagegen rund drei Prozent. Am Montag erholte sich die Kaffee-Aktie vorbörslich etwas.

(Bericht von Anuja Bharat Mistry, geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)