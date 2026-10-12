Starbucks dementiert Übernahmepläne für Restaurantkette Chipotle
Bangalore, 12. Okt (Reuters) - Die Kaffee-Kette Starbucks hat Übernahmeplänen für die Schnellrestaurants von Chipotle Mexican Grill eine Absage erteilt: "Wir wollen Klarheit schaffen: Wir kaufen Chipotle nicht", sagte ein Starbucks-Sprecher am Montag. Er reagierte damit auf einen Bericht der "Financial Times" von vergangener Woche, wonach Starbucks seit Monaten mit Beratern an Plänen für eine Übernahme der für ihre "Burrito"-Teigfladen bekannten Kette arbeite. Zunächst hatte Starbucks sich dazu nicht geäußert. Es wäre die größte Gastronomie-Fusion der Wirtschaftsgeschichte geworden. Zusammen kämen Starbucks und Chipotle auf Umsätze von rund 50 Milliarden Dollar im Jahr. Ein Chipotle-Sprecher wollte sich nicht äußern.
Chipotle wird an der New Yorker Börse mit rund 40 Milliarden Dollar bewertet, im vorbörslichen Handel am Montag bröckelte die Aktie um zwei Prozent ab. Der "Financial Times"-Bericht hatte die Papiere um sieben Prozent steigen lassen, Starbucks verloren dagegen rund drei Prozent. Am Montag erholte sich die Kaffee-Aktie vorbörslich etwas.
(Bericht von Anuja Bharat Mistry, geschrieben von Alexander Hübner. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)