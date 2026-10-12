TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Oktober 2026

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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Oktober

   
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Nordex, Q3-Auftragseingang
11:00 DEU: Volkswagen, Absatz Q3/26
17:45 FRA: LVMH, Q3-Umsatz

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
DEU: Porsche AG, Pre-Close-Call Q3
FRA: L'Oreal, außerordentliche Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR
06:30 NLD: Handelsbilanz 8/26
07:00 SPA: Handelsbilanz 8/26

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: OLG Hamm verkündet Urteil zu Musterfeststellungsklage zu Preiserhöhungen bei Fernwärme durch Eon

10:30 DEU: KfW stellt Studie vor zum Förderbedarf zur Erreichung der Klimaneutralität

11:45 SWE: Bekanntgabe des Preises für Wirtschaftswissenschaften in Andenken an Alfred Nobel

14:00 DEU: Bundesverfassungsgericht verhandelt Bayern-Klage gegen Erbschaftsteuer

15:00 DEU: Pk mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) im Anschluss an die Sitzung des Stabilitätsrates

DEU/TRK: 4. Deutsch-Türkische Wirtschaftskonferenz in Ankara (bis 13.10.26)

HINWEIS
JPN: Feiertag, Börse geschlossen
USA: Anleihenmarkt wegen Feiertag geschlossen

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

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