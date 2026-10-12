Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 02 October 2026 to 08 October 2026

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Regulatory News:

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/10/2026

FR0013230612

4 243

15.8119

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

02/10/2026

FR0013230612

1 400

15.7374

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/10/2026

FR0013230612

828

15.6880

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

05/10/2026

FR0013230612

2 360

15.7058

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

2 843

15.9607

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

06/10/2026

FR0013230612

209

15.9025

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/10/2026

FR0013230612

3 124

15.7690

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

07/10/2026

FR0013230612

1 300

15.7106

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

08/10/2026

FR0013230612

2 616

15.5251

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

08/10/2026

FR0013230612

800

15.4935

CEUX

 

 

 

TOTAL

19 723

15.7467

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261012883994/en/

Tikehau Capital

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