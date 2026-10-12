Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 02 October 2026 to 08 October 2026
Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
|
Name of the issuer
|
Issuer Identity Code (LEI)
|
Trading Day
|
ISIN
|
Aggregated volume per day (number of shares)
|
Weighted average price per day
|
Market (MIC Code)
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/10/2026
|
FR0013230612
|
4 243
|
15.8119
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
02/10/2026
|
FR0013230612
|
1 400
|
15.7374
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/10/2026
|
FR0013230612
|
828
|
15.6880
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
05/10/2026
|
FR0013230612
|
2 360
|
15.7058
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
2 843
|
15.9607
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
06/10/2026
|
FR0013230612
|
209
|
15.9025
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/10/2026
|
FR0013230612
|
3 124
|
15.7690
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
07/10/2026
|
FR0013230612
|
1 300
|
15.7106
|
CEUX
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/10/2026
|
FR0013230612
|
2 616
|
15.5251
|
XPAR
|
TIKEHAU CAPITAL
|
969500BY8TEU16U3SJ94
|
08/10/2026
|
FR0013230612
|
800
|
15.4935
|
CEUX
|
|
|
|
TOTAL
|
19 723
|
15.7467
|
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Tikehau Capital