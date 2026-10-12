Trading-Chance Dow Jones: 100% Trefferquote!

Good to know about: Zyklen

Börsenzyklen sind keine mathematisch präzisen Naturgesetze, sondern das rhythmische Spiegelbild menschlichen Verhaltens, wirtschaftlicher Gegebenheiten und politischer Weichenstellungen. Das wiederkehrende Auf und Ab an den globalen Finanzmärkten fasziniert Investoren seit Jahrhunderten, da es Mustern folgt, die sich mit erstaunlicher Regelmäßigkeit wiederholen. Hinter diesen Zyklen steckt fundamental betrachtet das Zusammenspiel aus harten wirtschaftlichen Daten und weicher Marktpsychologie. In Phasen des Aufschwungs wächst die Wirtschaft, Unternehmen verdienen mehr Geld, und der Optimismus der Anleger steigt. Diese positive Stimmung schlägt jedoch im Laufe der Zeit oft in pure Euphorie und Gier um, was die Kurse über ihren fairen Wert hinaustreibt. Wenn die Zinsen steigen, die Nachfrage nachlässt oder die Produktionskapazitäten überdehnt sind, kippt das System in einen Abschwung. Auf dem Tiefpunkt regieren Angst und Panik, bis die Kurse so günstig bewertet sind, dass die ersten rationalen Investoren wieder einsteigen und der Kreislauf von Neuem beginnt. Ein Börsenzyklus ist somit im Kern ein ständiges Pendeln zwischen den Extremen der menschlichen Psyche, angetrieben von den fundamentalen Wellen der Realwirtschaft.

Neben diesem klassischen Konjunkturzyklus existieren spezifische kalendarische und politische Muster, die historisch gut dokumentiert sind. Ein prominentes Beispiel ist der US-Präsidentenwahlzyklus, der sich über einen Zeitraum von vier Jahren erstreckt. Er basiert auf der fundamentalen Logik, dass amtierende Regierungen in den ersten beiden Jahren ihrer Amtszeit oft unpopuläre, aber notwendige Wirtschaftsreformen und Sparmaßnahmen durchführen. In den beiden Jahren vor der nächsten Wahl versuchen sie hingegen, die Wirtschaft durch Steuersenkungen, Ausgabenprogramme oder politischen Druck auf die Zentralbanken anzukurbeln, um die Wähler milde zu stimmen. Dies führt historisch gesehen dazu, dass das dritte und vierte Jahr einer US-Präsidentschaft statistisch die stärksten Börsenjahre abbilden. Ähnlich verhält es sich mit Dekadenzyklen, bei denen Statistiker beobachten, dass bestimmte Endziffern von Kalenderjahren, wie die berüchtigten Siebener-Jahre, überproportional oft von Krisen geprägt sind, während Fünfer-Jahre historisch als besonders stark gelten. Obwohl die Wissenschaft solche starren Kalendermuster oft als Zufall oder statistische Spielerei einstuft, spielen sie durch das Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung dennoch eine Rolle an den Märkten. Wenn genug Händler an ein bestimmtes Muster glauben und danach handeln, erzeugen sie die Bewegung, die sie erwarten, ganz von allein.

Das Konzept von Zyklen ist uns Menschen dabei vollkommen vertraut, denn unser gesamter Alltag und die Natur sind von wiederkehrenden Rhythmen durchzogen. Wir leben im ständigen Wechsel von Tag und Nacht, gesteuert durch die Rotation der Erde, was unseren biologischen Schlaf-Wach-Rhythmus bestimmt. Die Jahreszeiten Frühling, Sommer, Herbst und Winter diktieren seit Jahrtausenden den Zyklus der Landwirtschaft von der Aussaat bis zur Ernte. Selbst in modernen Industrien zeigt sich diese Saisonalität im Konsumverhalten, wenn im Sommer die Eisdielen boomen und im Winter der Heizölbedarf steigt. Auch im Berufsleben kennen wir wöchentliche Zyklen, die sich in der Produktivität oder der Freitagsstimmung widerspiegeln, während Frauenbiologie und Mondphasen monatliche Rhythmen vorgeben. Große technologische Wellen, oft als Kondratjew-Zyklen bezeichnet, erstrecken sich sogar über mehrere Jahrzehnte. Sie werden durch bahnbrechende Basisinnovationen wie die Dampfmaschine, die Eisenbahn, die Elektrizität, den Computer und in der heutigen Zeit durch die künstliche Intelligenz ausgelöst. Jede dieser Technologien löst einen gigantischen Investitionsboom aus, der die Weltwirtschaft jahrzehntelang trägt, bis der Markt gesättigt ist und der nächste technologische Zyklus auf sich warten lässt.

Für Anleger liegt der größte Wert des Wissens um diese Zyklen in der Erkenntnis, dass kein Zustand an der Börse von Dauer ist. Weder hält ein Boom ewig an, noch verweilt der Markt dauerhaft im Keller. Wer versteht, in welcher Phase des Kredit-, Konjunktiv- oder Psychologiezyklus sich die Märkte aktuell befinden, kann klügere Entscheidungen treffen, anstatt impulsiv aus Angst oder Gier zu agieren. Gleichzeitig mahnen Zyklen zur Demut, da sich historische Muster durch unvorhersehbare Ereignisse wie Kriege, Pandemien oder radikale Notenbankinterventionen jederzeit verschieben oder verzerren können. Das Verständnis von Zyklen liefert somit keinen präzisen Fahrplan für die Zukunft, wohl aber einen inneren Kompass, um das Chaos der täglichen Marktbewegungen in einen größeren, logischen Gesamtzusammenhang einzuordnen.

Der Schweinezyklus

Der Schweinezyklus ist ein klassisches wirtschaftswissenschaftliches Modell, das erklärt, warum es auf bestimmten Märkten immer wieder zu extremen Schwankungen bei Preisen und Angebotsmengen kommt. Entdeckt und benannt wurde das Phänomen im Jahr 1927 von dem deutschen Agrarwissenschaftler Arthur Hanau, der die zyklischen Preisbewegungen auf dem Schweinemarkt untersuchte.

Das Modell lässt sich ideal als fortlaufende Kette von Ursache und Wirkung beschreiben. Ausgangspunkt ist eine Phase, in der Schweinefleisch knapp ist und die Preise entsprechend hoch sind. Weil die Zucht in diesem Moment extrem profitabel ist, entscheiden sich viele Landwirte gleichzeitig dazu, ihre Schweinebestände massiv auszuweiten. Nun greift die fundamentale Ursache des Zyklus: die Zeitverzögerung. Es dauert viele Monate, bis die Sauen trächtig sind, die Ferkel geboren und schließlich schlachtreif gemästet wurden.

Während dieser biologisch bedingten Wartezeit bleibt das Angebot auf dem Markt zunächst künstlich knapp und die Preise verharren auf einem hohen Niveau. Dies verleitet die Landwirte dazu, noch mehr Tiere zu züchten. Nach Ablauf der Reifezeit drängt die gigantische Menge an schlachtreifen Schweinen jedoch schlagartig und gleichzeitig auf den Markt. Das Angebot übersteigt die Nachfrage bei Weitem, was zu einem drastischen Preiseinbruch führt.

Da die Zucht nun Verluste einbringt, reagieren die Landwirte spiegelbildlich: Sie reduzieren ihre Bestände, stellen die Zucht ein oder geben ihre Betriebe ganz auf. Auch hier reagiert der Markt wegen der biologischen Verzögerung nicht sofort, sondern das Überangebot baut sich erst langsam ab. Sobald die vorhandenen Tiere geschlachtet sind, bricht das Angebot jedoch massiv ein. Es entsteht ein neuer Mangel, die Preise schießen wieder in die Höhe, und der gesamte Kreislauf beginnt von vorn.

Der Schweinezyklus ist keineswegs auf den Agrarsektor beschränkt, sondern lässt sich auf jeden Markt mit langen Produktions- oder Ausbildungszeiten übertragen. Ein typisches Beispiel ist der Immobilienmarkt: Herrscht Wohnungsmangel, steigen die Mieten und Preise. Projektentwickler beginnen überall gleichzeitig mit dem Bau neuer Komplexe. Da die Planung und Fertigstellung von Immobilien jedoch Jahre dauert, bleibt der Mangel im ersten Moment bestehen, was zu weiteren Neubauten anspornt. Werden die Projekte Jahre später zeitgleich fertiggestellt, droht plötzlich ein Überangebot mit leerstehenden Wohnungen und fallenden Preisen.

Auch auf dem Arbeitsmarkt existiert dieser Rhythmus in Form des sogenannten Ingenieurs- oder Lehrerzyklus. Wenn in einer bestimmten Branche ein akuter Fachkräftemangel herrscht, steigen die Einstiegsgehälter und die Medien berichten intensiv darüber. Das motiviert Tausende Schulabgänger, genau dieses Studium aufzunehmen. Wenn diese Studierenden nach fünf oder sechs Jahren alle gleichzeitig ihren Abschluss machen, ist der Markt plötzlich gesättigt, und es kommt zur Absolventenarbeitslosigkeit. Die Folge: Die nachfolgende Generation meidet das Studienfach, was Jahre später den nächsten Fachkräftemangel auslöst.

Der Dekadenzyklus

Einer der beiden dominanten Zyklen für den US-Aktienmarkt ist der Dekadenzyklus. Wir wollen uns, bevor wir auf unser konkretes Top-Setup mit seinen Parametern zu sprechen kommen, damit befassen, warum es ein Dekadenmuster im Aktienmarkt gibt. Denn nur, wer die fundamentalen Effekte dahinter versteht, hat realistische Chancen, dauerhaft diszipliniert und regelkonform statistische Vorteile auszuspielen.

1. Die psychologische Verankerung (Verankerungseffekt)

Der Mensch denkt und plant in runden Dekaden. Politische Programme („Strategie 2030“), Unternehmensziele („5-Jahres-Plan“) und persönliche Vorsätze sind fast immer an runde Jahrzehnte geknüpft.

·Der Neustart (Jahre 0 und 1): Zu Beginn einer neuen Dekade herrscht oft Unsicherheit oder Katerstimmung nach den Exzessen des alten Jahrzehnts. Unternehmen strukturieren um, Budgets werden neu verhandelt. Das führt fundamental oft zu einer wirtschaftlichen Atempause oder Bereinigung (z. B. das Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 oder die Post-Corona-Inflation 2021).

·Die Euphorie-Welle (Jahre 5 und 6): Nach einigen Jahren der Konsolidierung greifen die neuen Investitionen und Technologien. Die Mitte einer Dekade ist psychologisch oft der Sweet Spot: Der anfängliche Skeptizismus ist verflogen, das Wirtschaftswachstum läuft auf Hochtouren, und die Zuversicht der Konsumenten schlägt in kollektiven Optimismus um.

2. Der fundamentale Investitions- und Innovationszyklus

In der Wirtschaftswissenschaft ist bekannt, dass Investitionszyklen für Maschinen, Software und Infrastruktur oft eine Lebensdauer von etwa 7 bis 10 Jahren haben (der sogenannte Juglar-Zyklus).

·Unternehmen investieren zu Beginn einer Dekade in neue Technologien.

·Zur Mitte der Dekade (Jahr 5) führen diese Investitionen zu massiven Produktivitäts- und Gewinnsteigerungen, was die Aktienkurse fundamental nach oben treibt.

·Gegen Ende der Dekade (Jahre 7 bis 9) sind diese Kapazitäten oft überdehnt. Die Märkte sind gesättigt, Fehlinvestitionen machen sich bemerkbar, und es kommt zu einer Bereinigung der Übertreibungen.

3. Die Kopplung an den US-Präsidentschaftszyklus

Der Dekadenzyklus (10 Jahre) und der US-Wahlzyklus (4 Jahre) laufen mathematisch bedingt immer wieder synchron, da das kleinste gemeinsame Vielfache ihrer Rhythmen mathematische Wellen schlägt.

·Die "magische" 5: Jahre, die auf eine 5 enden, fallen in den USA historisch extrem oft mit dem dritten Jahr einer Präsidentschaft (dem sogenannten Vorwahljahr) zusammen (z. B. 1995 unter Clinton, 2015 unter Obama).

·Wie bereits beschrieben, ist das dritte Präsidentschaftsjahr fundamental das statistisch stärkste, weil die amtierende Regierung die Wirtschaft mit aller Kraft ankurbelt, um die Wiederwahl im Folgejahr zu sichern. Die fundamentale Stärke der 5-er Jahre ist zu einem großen Teil ein politisch inszenierter Liquiditätsschub.

4. Das Phänomen der "Selbsterfüllenden Prophezeiung"

An der Börse bestimmt die Erwartung der Zukunft die Preise der Gegenwart. Da große institutionelle Investoren, Fondsmanager und Algorithmen diese historischen Dekaden-Muster auf dem Schirm haben, beeinflussen sie den Markt fundamental durch ihr eigenes Handeln:

·Wenn Großinvestoren wissen, dass die Mitte einer Dekade statistisch exzellente Renditen verspricht, schichten sie frühzeitig Kapital in den Aktienmarkt um.

·Dieser kollektive Einstieg erzeugt genau den Kaufdruck, der die Kurse steigen lässt. Das Muster bewahrheitet sich, weil die Marktteilnehmer daran glauben und entsprechend agieren.

Zusammenfassend gilt: Der Dekadenzyklus ist kein kosmisches Gesetz, sondern das messbare Ergebnis davon, wie menschliche Planungszyklen, technologische Erneuerungswellen und politische Wahlperioden in einem 10-Jahres-Raster aufeinandertreffen und sich gegenseitig verstärken.

Quelle: www.seasonax.com

Unser Trading-Setup: Long ab 12.10. bis 10.12.

Da der Dow Jones von einstelligen Kursen auf fünfstellige Levels über die Jahrzehnte gestiegen ist, haben wir unsere Auswertung zweiteilen müssen. Bei einer derart exponentiellen Entwicklung verzerrt sich das Bild ansonsten. Was in „Dollar“ dargestellt ist, sind in Wirklichkeit die Punkte, die der Markt mit dem Zyklus-Trade machte. Für die Kurze Zeit und wenn man bedenkt, dass dabei auch einstellige Kurse einfließen, ist es absolut beeindruckend. Die Trefferquote liegt bei 100 Prozent, wobei wir hier die Kirche im Dorf lassen sollten, da es im Dekadenzyklus binnen eines Jahrhunderts nur maximal 10 Wiederholungen gibt. Dennoch: wer in einem 6er-Jahr (endet auf 6) am 12.10. Long einsteigt und am 10.12. zum Handelsende aussteigt, handelt in der statistisch besten Zeit Long. Genau das ist Gegenstand unserer heutigen Trading-Chance.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein starker zyklischer Effekt als Basis! Wir haben für das Long-Setup ein geeignetes Produkt ausgesucht, welches wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass wir hunderte von Setups nutzen, auf dutzende Märkte, mit komplementärem Charakter. Dadurch sind wir systematisch maximal breit aufgestellt. Ein einzelner Trade und dessen Ausgang ist damit nicht wirklich gewichtig. Die Einsätze sollte man stets so gering halten, dass ein Einzel-Trade keinen nennenswerten Schaden im Konto anrichten kann.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den Dow Jones

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 47.976,69 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 51.846 Zählern entspricht das einem Hebel von 13,33. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UR3FFT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 55.000 Pkt

Unterstützungen: 51.000 Pkt

Open end Turbo Long Optionsschein auf den Dow Jones

Basiswert Dow Jones WKN UR3FFT ISIN DE000UR3FFT6 Basispreis 47.976,69 Pkt K.O.-Schwelle 47.976,69 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 13,33 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.