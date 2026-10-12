Wie lange trotzen die Börsen noch steigenden Zinsen? - Zertifikate Talk vom 10.10.2026
HSBC · Uhr
Die #Energiepreise explodieren, die #Inflation klettert und die #Zinsen ziehen an. Für die Aktienmärkte eine gefährliche Mischung. Wie lange können die #Börsen dem Gegenwind noch standhalten? Und wie können Anleger ihr Depot schützen oder sogar von kräftigen Kursschwankungen profitieren? Darüber diskutiert Friedhelm Tilgen mit Matthias Hüppe von #HSBC und dem Finfluencer Sven Klünder (InvestIngenieur).
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