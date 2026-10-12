Wirtschaftsnobelpreis für US-Forscher - Hilfe für Stabilisierungspolitik

Stockholm, 12. Okt (Reuters) - Der ⁠diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die beiden US-Forscher Robert Hall und Michael Woodford. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh ihnen den Preis am Montag für die Entwicklung neuer makroökonomischer Modelle, die heute Zentralbanken und Finanzministerien eine bessere Stabilisierungspolitik ermöglichen. "Die Preisträger haben dazu beigetragen, konjunkturelle Höhen und Tiefen abzufedern." Der Preis ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert - umgerechnet rund 1,07 Millionen Euro.

"GROSSE EHRE UND ÜBERRASCHUNG - FÜHLT SICH SEHR GUT AN"

Der 83-jährige Hall ‌kommt von der Stanford University, der 70-jährige Woodford unterrichtet an der Columbia University in New York. Woodford nannte die Auszeichnung eine enorme Ehre. "Es ist eine große Überraschung, aber es fühlt sich sehr gut an", sagte der Forscher, der bei der Verkündung telefonisch zugeschaltet war.

Die ⁠Akademie würdigte die "mikroökonomischen ⁠Grundlagen der makroökonomischen Stabilisierung" der beiden Forscher. "Mit ihnen sind wir besser gerüstet, um wirtschaftliche Schocks wie Energiekrisen oder plötzliche Veränderungen im Konsumverhalten der Haushalte zu bewältigen", erklärte John Hassler, Vorsitzender des Preiskomitees. Anstatt Wirtschaftsmodelle auf statistischen Zusammenhängen zwischen makroökonomischen Größen wie Inflation, Produktion und Konsum aufzubauen, hätten sich Hall und Woodford für ein mikroökonomisches Fundament entschieden. "Dies beinhaltet das Verständnis dafür, wie die Gesamtheit der einzelnen Haushalte und Unternehmen durch ihr Handeln die Wirtschaft beeinflusst", so die Akademie.

"Verantwortliche sollten die Stabilisierung der Wirtschaft nicht als Vorgang betrachten, bei dem Leute Hebel bedienen, um die ‌Wirtschaft zu steuern – unabhängig davon, was die Menschen in dieser Wirtschaft darüber verstehen", sagte ‌Woodford.

Die Auszeichnung gehe an eine Forschung, die Theorie und wirtschaftspolitische Praxis erfolgreich verbinde, erklärte der Präsident des Ifo-Instituts, Clemens Fuest. "Konjunkturschwankungen, Arbeitslosigkeit und Inflation lassen sich nur verstehen, wenn man berücksichtigt, wie Haushalte und Unternehmen entscheiden und wie sie auf wirtschaftspolitische Maßnahmen reagieren", sagte der Münchner Ökonom. "Hall hat unser Verständnis von Konsum, Arbeitsmärkten ⁠und Konjunktur geprägt." Woodford habe gezeigt, welche zentrale Rolle Erwartungen und die Glaubwürdigkeit der Zentralbanken für die Wirkung der Geldpolitik spielen. "Seine Forschung erklärt ‌insbesondere, weshalb nicht nur aktuelle Zinsentscheidungen zählen, sondern auch die Erwartungen über den ⁠künftigen geldpolitischen Kurs." Im aktuellen Umfeld steigender Inflation und mehr Attacken auf die Unabhängigkeit von Zentralbanken sei die Forschung wichtig.

ZENTRALBANKEN IM FOKUS - "JEDES WORT AUF DER GOLDWAAGE"

Im Gegensatz zu den Ölpreisschocks der 1970er Jahre, als Zentralbanken Probleme hatten, die extrem hohe Inflation zu bekämpfen, erwies sich der neue Analyserahmen laut Woodford während der globalen Finanzkrise der späten 2000er Jahre als nützlich, um traditionelle ‌Instrumente der Geldpolitik zu ergänzen. "Deutlichere Aussagen über den wahrscheinlichen künftigen Kurs der ⁠Zinspolitik zu treffen, anstatt sich nur darauf zu verlassen, die ⁠Zinsen unmittelbar weiter senken zu können – das war ein wichtiger Bestandteil der politischen Reaktion in den Jahren ab 2009", betonte Woodford.

Der Präsident des Kiel Instituts, Moritz Schularick, erklärte, Woodford habe gezeigt, "dass für Zentralbanken das, was sie über die Zukunft sagen, genauso wichtig ist wie das, was sie heute tun." Deshalb werde auf den Pressekonferenzen der Europäischen Zentralbank "jedes Wort auf die Goldwaage gelegt".

Im vergangenen Jahr wurden drei Forscher für ihre Arbeiten über innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum und "schöpferische Zerstörung" ausgezeichnet. Der Preis ging 2025 zur Hälfte an den gebürtigen Niederländer Joel Mokyr und zur anderen Hälfte an Philippe Aghion, der in Frankreich und London arbeitet, sowie an den in den USA tätigen Kanadier Peter Howitt.

Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird erst seit 1969 verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank gestiftet. Sie trägt mit dem Preis der wachsenden Bedeutung ⁠wirtschaftlicher Fragen Rechnung.

(Bericht von Simon Johnson, Niklas Pollard, Johan Ahlander and Marie Mannes in Stockholm, Terje Solsvik in Oslo, Mark John in London, Mitarbeit und geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)