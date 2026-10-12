Wirtschaftsnobelpreis geht an US-Forscher Hall und Woodford

Stockholm, 12. ⁠Okt (Reuters) - Der diesjährige Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht an die beiden US-Forscher Robert Hall und Michael Woodford. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Preis am Montag den Wissenschaftlern für die Entwicklung neuer makroökonomischer Modelle, die eine effektivere Stabilisierungspolitik ermöglichen. ‌Auf der Grundlage dieser Modelle könnten gut getimte fiskal- und geldpolitische Maßnahmen die Ausschläge der Konjunktur verringern. "Die Preisträger haben dazu beigetragen, konjunkturelle Höhen und Tiefen ⁠abzufedern", hieß ⁠es. Der Preis ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert - umgerechnet rund 1,07 Millionen Euro.

"GROSSE EHRE UND ÜBERRASCHUNG - FÜHLT SICH SEHR GUT AN"

Hall von der Stanford University wurde 1943 geboren, Woodford, Jahrgang 1955, unterrichtet an der Columbia University in New York. Woodford nannte die Auszeichnung eine enorme Ehre. "Es ist eine ‌große Überraschung, aber es fühlt sich sehr gut an", ‌sagte der Forscher, der bei der Verkündung telefonisch zugeschaltet war.

Im vergangenen Jahr wurden drei Forscher, die in den USA und in Europa tätig sind, für ihre Arbeiten ⁠über innovationsgetriebenes Wirtschaftswachstum und "schöpferische Zerstörung" ausgezeichnet. Der Preis ging 2025 zur Hälfte an ‌den gebürtigen Niederländer Joel Mokyr, der in ⁠den USA forscht, und zur anderen Hälfte an Philippe Aghion, der in Frankreich und London arbeitet, sowie an den in den USA tätigen Kanadier Peter Howitt.

Der Nobelpreis im Fach Wirtschaftswissenschaften wird erst seit 1969 ‌verliehen. Er wird von der schwedischen Notenbank ⁠gestiftet. Sie trägt mit dem Preis ⁠der wachsenden Bedeutung wirtschaftlicher Fragen Rechnung.

Die Auszeichnung wurde zum 58. Mal vergeben, an nun insgesamt 101 Preisträger. Bisher wurden nur drei Frauen geehrt. Die Französin Esther Duflo war 2019 mit 46 Jahren die jüngste Person, die bislang den Wirtschaftsnobelpreis erhielt. Der älteste Gewinner mit 90 Jahren war 2007 der in Moskau geborene US-Ökonom Leonid Hurwicz.

(Bericht von Simon Johnson, Niklas Pollard, Johan Ahlander and Marie Mannes in Stockholm, Terje Solsvik in Oslo, Mark John ⁠in London, geschrieben von Klaus Lauer, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)