Laut „Wall Street Journal“

Amazon will KI-Startup Decart kaufen

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI
Amazon-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes in Sunnyvale, Kalifornien
Quelle: Sundry Photography - stock.adobe.com
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Amazon führt einem Medienbericht zufolge Gespräche über eine Übernahme des KI-Startups Decart. Dabei stehe ein Dealwert von rund sieben Milliarden US-Dollar (6,25 Milliarden Euro) im Raum, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Eine Vereinbarung könne bald folgen, sofern die Verhandlungen nicht scheiterten oder ein anderer Interessent auftauche. Decart entwickelt Software, die das Training von KI-Modellen günstiger machen soll, indem sie Chips effizienter auslastet.

Im Mai sammelte Decart in einer Finanzierungsrunde über 300 Millionen Dollar ein. Unter den Investoren befand sich auch Nvidia . In der Finanzierungsrunde wurde Decart damals laut der Zeitung mit knapp vier Milliarden Dollar bewertet. Der KI-Entwickler Anthropic hatte der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge im vergangenen Monat eine erwogene Übernahme für sechs Milliarden Dollar nach einer Buchprüfung abgesagt.

Gegründet wurde Decart 2023 von drei israelischen Ingenieuren: den Brüdern Dean und Orian Leitersdorf sowie Moshe Shalev. Decart entwickelt außerdem Weltmodelle namens "Lucy" und "Oasis". Diese können reale 3D-Umgebungen generieren und simulieren.

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