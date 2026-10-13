Das Wichtigste in Kürze 120 € Wechselprämie für das Top-Girokonto, zusätzlich 2,5 % p. a. variabel auf dem Top-Zinskonto

Bedingung: mindestens drei Zahlungspartner bis 30.11.2026 per Online-Kontowechselservice umziehen

Nur für Neukunden ohne Kundenverbindung zur norisbank in den vergangenen zwölf Monaten

Kontoführung kostenlos bis 30 Jahre oder ab 500 € Geldeingang pro Monat, sonst 3,90 € je Monat

120 € Prämie: So funktioniert die Aktion beim norisbank Girokonto

Die norisbank zahlt Neukunden 120 Euro, wenn sie ihr Gehaltskonto zur Bank umziehen. Dafür eröffnest du online gleichzeitig ein Top-Girokonto und ein Top-Zinskonto, also ein Tagesgeldkonto. Die Konten müssen ab dem 3. August 2026 eröffnet worden sein. Für die Legitimation nutzt du die Videolegitimation. Bei Gemeinschaftskonten ist nur Postident möglich.

Entscheidend ist der Kontowechsel. Bis zum 30. November 2026 musst du über den Online-Kontowechselservice der norisbank mindestens drei Zahlungspartner über deine neue Bankverbindung informieren. Das können zum Beispiel dein Arbeitgeber, dein Vermieter oder dein Stromanbieter sein. Der Service übernimmt die Benachrichtigung automatisch, nachdem du die gewünschten Zahlungspartner ausgewählt hast. Die Bank schreibt dir die Prämie spätestens am 15. Januar 2027 auf dem Top-Girokonto gut.

Als Neukunde gilt nur, wer in den vergangenen zwölf Monaten kein Konto bei der norisbank hatte. Ausgeschlossen sind außerdem das Kontomodell Girokonto plus, Basiskonten.

2,5 % auf dem Tagesgeldkonto, solange das Girokonto besteht

Zum Girokonto gehört das Top-Zinskonto. Neukunden, die seit dem 1. Oktober 2026 ein Konto eröffnet haben und zusätzlich ein norisbank Girokonto führen, erhalten darauf einen Sonderzins von 2,5 Prozent pro Jahr. Laut Zinsaushang der Bank ist dieser Zins nicht auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt. Er ist allerdings variabel. Die norisbank kann ihn also jederzeit senken. Die Zinsen werden zum Ende jedes Quartals gutgeschrieben. Das Geld bleibt täglich verfügbar.

Der Sonderzins gilt nur für das zuerst eröffnete Top-Zinskonto. Kündigst du das Girokonto, fällt der Zins auf das reguläre Niveau. Derzeit liegt dieses bei 0,75 Prozent. Die Tagesgeld-Seite der Bank enthält außerdem einen Hinweis auf eine Grenze von 250.000 Euro. Dieser Hinweis ist mit dem aktuellen Zinsaushang nicht eindeutig in Einklang zu bringen. Prüfe deshalb vor einer größeren Einzahlung die Konditionen im Antrag.

Einlagen bei der norisbank sind über die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde geschützt. Zusätzlich gehört die Bank dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken an. Wer deutlich mehr als 100.000 Euro anlegen möchte, sollte diese Grenze im Blick behalten.

Kontoführung: Wann das Top-Girokonto kostenlos ist

Ohne Bedingungen kostenlos ist das Top-Girokonto nur für Kunden unter 30 Jahren. Alle anderen zahlen nichts, wenn monatlich mindestens 500 Euro auf dem Konto eingehen. Fällt der Geldeingang in einem Monat niedriger aus, berechnet die Bank für diesen Monat 3,90 Euro. Die Abrechnung erfolgt zum Quartalsende. Als Gehaltskonto erfüllst du diese Bedingung in der Regel automatisch.

Zum Konto gehört eine kostenlose Mastercard Debit. Auf Wunsch gibt es zusätzlich eine Mastercard Kreditkarte, ebenfalls ohne Gebühr. Mit der Karte hebst du an Geldautomaten mit Mastercard-Logo weltweit ab 50 Euro ohne Entgelt der norisbank ab. Für kleinere Beträge berechnet die Bank laut Preisverzeichnis ein Entgelt. Automatenbetreiber können eigene Gebühren verlangen. Diese siehst du vor der Auszahlung am Automaten. Apple Pay, Google Pay und Samsung Pay werden unterstützt. Für den Dispositionskredit, also den eingeräumten Überziehungsrahmen, verlangt die Bank aktuell 10,75 Prozent Zinsen pro Jahr.

Für wen sich das Angebot lohnt

Mit 120 Euro zahlt die norisbank nicht die höchste Wechselprämie am Markt. Andere Banken bieten teils 200 Euro oder mehr. Diese Angebote sind aber oft an mehr Bedingungen geknüpft oder mit Kontoführungsgebühren verbunden. Die norisbank kombiniert eine vergleichsweise einfach erreichbare Prämie mit einem Gehaltskonto ohne Kontoführungsgebühr und einem unbefristeten Tagesgeldzins. Damit gehört das Paket aktuell zu den stärkeren Girokonto-Angeboten.

Interessant ist das Angebot vor allem für Angestellte, die ohnehin ein neues Gehaltskonto suchen und Rücklagen auf einem Tagesgeldkonto parken möchten. Wer dagegen kein regelmäßiges Einkommen von mindestens 500 Euro hat und älter als 29 Jahre ist, zahlt auf Dauer Kontoführungsgebühren. Wer eine Filiale oder eine girocard braucht, sollte die Leistungen vorher genau prüfen.

Fazit: Solide Prämie mit dauerhaftem Zinsvorteil

Die 120 Euro Prämie der norisbank sind kein Rekordwert. Das Angebot überzeugt eher durch das Gesamtpaket. Für Gehaltsempfänger ist das Girokonto kostenlos, und das Tagesgeld bringt 2,5 Prozent ohne feste Befristung. Für die Prämie musst du nur drei Zahlungspartner bis zum 30. November 2026 über den digitalen Kontowechselservice umziehen.

Beachte: Der Tagesgeldzins ist variabel und an das Girokonto gekoppelt. Wenn du das Girokonto kündigst, verlierst du den Sonderzins. Wenn dein monatlicher Geldeingang unter 500 Euro liegt und du älter als 29 Jahre bist, fallen Kontoführungsgebühren an.