AKTIEN IM FOKUS: Symrise mit Kurs auf Jahreshoch nach Givaudan-Zahlen

FRANKFURT/ZÜRICH (dpa-AFX) - Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan dürften am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise anschieben. Während Givaudan in Zürich vorbörslich 4 Prozent höher notierten, gewannen Symrise auf Tradgeate 1,4 Prozent auf 94,61 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Die Symrise-Aktien haben seit dem Frühjahr deutlich zugelegt und Ende Juli mit 95 Euro ihr Jahreshoch erreicht. An dieses waren sie im September zweimal herangelaufen, ohne es zu überwinden. Am Dienstag zeichnet sich ein neuer Versuch ab.

Das Aromengeschäft von Givaudan hatte sich im dritten Quartal 2026 erholt. In Nordamerika lief es weiter schwach, während das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen weiterhin deutlich stärker wächst.

Analyst Marcus Dunford-Castro vom Investmenthaus Jefferies lobte die Umsatzentwicklung der Schweizer. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten Quartal deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen./ajx/mis