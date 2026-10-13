ANALYSE-FLASH: Bernstein senkt Ziel für T-Mobile US - 'Market-Perform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für T-Mobile US von 220 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der angekündigte Einstieg des Raumfahrtkonzerns SpaceX in den US-Breitband- und Mobilfunkmarkt dürfte die Preisentwicklung der etablierten Anbieter weiter verschärfen, schrieb Laurent Yoon in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Experte reduzierte seine langfristigen Prognosen für die Durchschnittserlöse der Telekom-Tochter./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 22:46 / UTC

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