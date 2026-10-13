ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für Südzucker auf 11,20 Euro - 'Hold'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Südzucker nach Zahlen von 9,00 auf 11,20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Resultate für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2026/27 hätten unterstrichen, dass sich der Nahrungsmittelkonzern auf positivem Kurs befinde, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 07:52 / CET

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