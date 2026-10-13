ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 265 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen für September auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der Anstieg im Vergleich zum Vormonat auf 43 Max-Flugzeuge und 8 Flugzeuge des Typs 787 sei insgesamt positiv für die Marktstimmung, da der Flugzeugbauer für dieses Jahr mit stabileren Auslieferungsraten rechne, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Beide Modelle seien auch entscheidend für die Erwirtschaftung des freien Barmittelzuflusses./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 12:20 / EDT