ANALYSE-FLASH: RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 370 Dollar
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT
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