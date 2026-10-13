ANALYSE-FLASH: RBC belässt JPMorgan auf 'Outperform' - Ziel 370 Dollar

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für JPMorgan auf "Outperform" mit einem Kursziel von 370 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei hinter der Markterwartung zurückgeblieben, schrieb Gerard Cassidy in einer Einschätzung am Dienstag. Im Detail aber lobte der Experte das Zahlenwerk. So seien die Nettozinserträge höher ausgefallen als erwartet und die Rückstellungen niedriger als angenommen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 08:28 / EDT

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
JP Morgan

Das könnte dich auch interessieren

Aktien New York vor Eröffnung
Goldman Sachs treibt Dow an - Chip-Aktien schwachheute, 12:19 Uhr · dpa-AFX
Die Börse in New York
Wochenausblick
Quartalszahlen aus den USA und Zinsdaten im Fokusgestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
J.P. Morgan Bürogebäude mit Schriftzug an der Fassade in Warschau
Online-Broker
Flatexdegiro nach Abstufung durch unter Druckgestern, 08:50 Uhr · dpa-AFX
Flatexdegiro nach Abstufung durch unter Druck
Übernahme durch Unicredit
Commerzbank: EU-Kommission will im November entscheiden09. Okt. · Reuters
Commerzbank: EU-Kommission will im November entscheiden
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen