ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT