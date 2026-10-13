ANALYSE-FLASH: RBC senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 44 Euro - 'Sector Perform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz vor Zahlen zum dritten Quartal von 54 auf 44 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die Geschäfte auf dem chinesischen Markt seien nach wie vor der große Belastungsfaktor, schrieb Tom Narayan in einem Ausblick am Dienstag. Die Auslieferungen seien dort zuletzt auf Jahressicht um fast ein Drittel zurückgegangen. Die Marge im Autogeschäft drohe unter die Zielspanne des Autobauers von 3 bis 5 Prozent zu fallen./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 11:51 / EDT

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Mercedes-Benz
Daimler Truck

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen