ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für LVMH auf 510 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 525 auf 510 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Schwäche sei erwartet worden, schrieb Zuzanna Pusz am Montagabend nach den Quartalszahlen des französischen Luxusherstellers. Sie senkte ihre Gewinnschätzungen und geht davon aus, dass sich die Margen bis 2030 nur bis auf das Niveau von vor der Corona-Krise erholen werden. Kurzfristige Kurstreiber dürften zwar Mangelware sein, aufgrund der extrem gedrückten Stimmung, angepasster Erwartungen und der tiefen Bewertung sei das Chance-Risiko-Verhältnis aber überzeugend./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
LVMH
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Schwache Quartalszahlen
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minusheute, 08:28 Uhr · dpa-AFX
LVMH verfehlt Erwartungen – Luxuswerte im Minus
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen