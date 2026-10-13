ANALYSE-FLASH: UBS startet Jungheinrich mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat Jungheinrich mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einer starken europäischen Marktposition und einer vergleichsweise starken Ausrichtung auf defensive Endmärkte, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Nachfrage nach Flurförderzeugen habe sich gut entwickelt, insbesondere im unteren Marktsegment - ein Trend, der sich fortsetzen dürfte. Seine Ergebnisprognosen (Ebit) lägen jedoch 4 bis 6 Prozent unter den Konsensschätzungen, um dem Wettbewerbsdruck und den Veränderungen im Produktmix Rechnung zu tragen./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 17:06 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Jungheinrich
UBS

Das könnte dich auch interessieren

Aktien Frankfurt: Dax testet 25.300 Punktegestern, 13:12 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen