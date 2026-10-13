Anthropic: KI-Modelle können sich auch ohne Cloud vervielfältigen

Reuters · Uhr
Thema: KI
onvista bei Google bevorzugen

Bangalore, 13. ⁠Okt (Reuters) - Kleinere KI-Modelle könnten sich nach Einschätzung der KI-Firma Anthropic in naher Zukunft auch ohne Zugriff auf Rechenzentren selbst vervielfältigen. In Versuchen hätten die Anwendungen ihren ‌Programmcode eigenständig auf unzureichend abgesicherte smarte Haushaltsgeräte kopiert und sich in Netzwerken ausgebreitet, warnte das US-Startup am Dienstag. ⁠Dies ⁠erschwere die Abschaltung außer Kontrolle geratener Software, weil es keine zentrale Stelle hierfür gebe. Zudem könnten sich KI-Modelle auch auf untypischen Geräten zurechtfinden. Herkömmliche Computerviren werden meist speziell für bestimmte Hardware oder Betriebssysteme entwickelt.

Die ‌KI-Modelle kopierten sich auf moderne Fernseher ‌mit dem Betriebssystem Android und andere vernetzte Geräte, teilte Anthropic weiter mit. Zwar hätten sich die Programme bislang nur ⁠in einem vereinfachten Testaufbau erfolgreich vervielfältigen können. Bei der ‌aktuellen Entwicklungsgeschwindigkeit für Künstliche Intelligenz (KI) ⁠könnte ihnen dies jedoch innerhalb der kommenden Monate auch unter realen Bedingungen gelingen.

Die von Anthropic veröffentlichten Erkenntnisse sind eine Hürde für eine wirksame Regulierung ‌dieser Technologie. Ein Eckpfeiler ⁠der geforderten Maßnahmen ist ⁠der Einbau von "Notbremsen", um sich verselbstständigende KI-Modelle zu stoppen. In den vergangenen Monaten hatten sich autonom agierende Programme mehrfach unbefugten Zugriff auf IT-Systeme verschafft. Vor diesem Hintergrund warnten zahlreiche führende KI-Experten, dass diese Technologie zur Auslöschung der Menschheit führen könnte.

(Bericht von Gargi Gupta; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Microsoft
Nvidia
Alphabet A
Meta

Das könnte dich auch interessieren

Streit um Sicherheitsbedenken
OpenAI entlässt drei Entwickler wegen Umgang mit sensiblen Daten09. Okt. · Reuters
OpenAI entlässt drei Entwickler wegen Umgang mit sensiblen Daten
Laut „Wall Street Journal“
Amazon will KI-Startup Decart kaufengestern, 07:31 Uhr · dpa-AFX
Amazon-Logo an der Fassade eines Bürogebäudes in Sunnyvale, Kalifornien
Debatte um KI-Risiken
Microsoft-Präsident Smith: Milch wird strenger kontrolliert als KIgestern, 10:26 Uhr · Reuters
Microsoft-Logo an der Glasfassade eines Bürogebäudes in München
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Börsenspiel "Trader 2026"
Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habeheute, 07:00 Uhr · onvista
Plus
Studie von Bain & Company
Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzengestern, 12:30 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen11. Okt. · Acatis
Alle Plus-Analysen