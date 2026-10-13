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APA ots news: Junge Industrie zu AMS-Chef Kopf: Ehrliche Pensionsdebatte statt Denkverbote

Fröschl: Kopf spricht aus, was die Zahlen längst zeigen. Wer  
beim Antrittsalter weiter wegschaut, verschiebt die Rechnung 
auf die junge Generation. 

Wien (APA-ots) - Die Junge Industrie (JI) begrüßt die klaren Worte von  
AMS- 
Vorstandsvorsitzendem Johannes Kopf, der sich am Sonntag in der ORF- 
"Pressestunde" für eine Anhebung des Pensionsantrittsalters 
ausgesprochen hat. "Johannes Kopf spricht aus, was die Zahlen längst 
zeigen. Ein Pensionssystem muss sich nach der Demografie richten und 
nicht nach dem nächsten Wahltermin. Wer das ignoriert, verschiebt die 
Rechnung auf jene, die heute ins Berufsleben einsteigen", sagt Eduard 
Fröschl , Bundesvorsitzender der Jungen Industrie. 

Die Rechnung läuft jeden Tag 

Seit dem Pension Overshoot Day am 10. August läuft das 
Pensionssystem rechnerisch nur noch auf Steuergeld - das sind 240 
Millionen Euro pro Tag. Heuer müssen nach Berechnungen der Jungen 
Industrie rund 34 Milliarden Euro aus dem Budget zugeschossen werden. 
"Jeder Tag, an dem die Politik die Pensionsfrage vertagt, kostet 
Geld, das bei Bildung, Forschung und der Entlastung der Arbeit fehlt. 
Generationengerechtigkeit heißt, diese Rechnung nicht einfach 
weiterzureichen", so Fröschl . 

Antrittsalter und Beschäftigung gehören zusammen 

Für die Junge Industrie sind das Antrittsalter und die 
Beschäftigung Älterer zwei Seiten derselben Medaille. "Wer länger 
gesund lebt, kann auch länger einen Beitrag leisten. Leistung muss 
sich lohnen - auch für jene, die über das Pensionsalter hinaus 
arbeiten wollen", sagt Fröschl . Die JI fordert, das gesetzliche 
Pensionsantrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, um 
das faktische Antrittsalter effektiv zu heben, Anreize für den frühen 
Ausstieg abzubauen und das Weiterarbeiten attraktiver zu machen. Die 
Aktivpension war dafür ein erster Schritt, dem substanzielle Reformen 
folgen müssen. Zudem braucht es eine Stärkung der zweiten und dritten 
Säule, allen voran mit der Wiedereinführung einer Behaltefrist. 

"Wir wollen keinen Konflikt zwischen den Generationen, sondern 
ein Pensionssystem, auf das sich auch die Jungen noch verlassen 
können. Dafür braucht es jetzt den Mut, das Notwendige zu tun - und 
nicht nur das Populäre", so Fröschl abschließend. 

Rückfragehinweis: 
   Junge Industrie 
   Benjamin Carl-Arthur Frormann, MAIS 
   Telefon: +43 1 711357556 
   E-Mail: benjamin.frormann@iv.at 
   Website: https://jungeindustrie.iv.at 

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OTS0107    2026-10-13/12:27
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