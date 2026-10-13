Aufwärtstrend im Dax hält – Kurslücke rückt in den Fokus

Dax-Widerstand: 24.499 (Kurslücke) 25.522 (Hoch vom 6. Oktober) Dax-Unterstützung: 25.350 (Start Kurslücke) 25.300 (Aufwärts-Trendlinie)

Dax Rückblick

Der Dax setzt seine Erholung am Dienstag fort und erreicht am Vormittag bereits den Bereich um 25.400 Punkte. Damit gewinnt der seit Donnerstag bestehende Aufwärtstrend weiter an Stärke. Bereits am Montag legte der Dax deutlich zu und setzte sich von der Marke von 25.200 Punkten ab.

Heute folgte zunächst ein Anstieg über 25.350 Punkte. Trotz schwächerer vorbörslicher Nasdaq-Kurse konnte sich der deutsche Leitindex weiter verbessern und notiert inzwischen bei rund 25.400 Punkten.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr ist die Folge steigender Tiefpunkte sehr gut zu erkennen (grüne Linie unten). Ausgangspunkt war die mehrfach bestätigte Unterstützung zwischen 24.800 und 24.850 Punkten. Ebenso der aktuelle Widerstandsbereich, der sich aus dem Kursverhalten des Dax am 6. Oktober ergibt (rot im Chart unten).

Quelle: Tradiingview

Die Wall Street lieferte hierzu zum Wochenstart nur eingeschränkt aussagekräftige Vorgaben. In den USA fand am Montag trotz des Feiertags Columbus Day zwar regulärer Aktienhandel statt, doch der Anleihemarkt blieb geschlossen, sodass die Umsätze an der Wall Street geringer ausfielen. Der Dow Jones gewann am Montag 0,4 Prozent und schloss bei 51.851 Punkten. Der Nasdaq 100 verlor dagegen 0,7 Prozent und beendete den Handel bei 30.665 Punkten.

Dax Ausblick

Charttechnisch rückt nun der Bereich zwischen 25.449 und 25.475 Punkten in den Fokus. Hier beginnt die Kurslücke vom 7. Oktober, deren obere Begrenzung der Xetra-Schlusskurs vom 6. Oktober bei 25.449 Punkten bildet. Die "Lücke" entstand, weil der Dax am 7. Oktober außerhalb der Spanne des Vortags gehandelt hat.

Ein Anstieg über diesen Bereich würde die Erholung bestätigen und könnte anschließend das damalige Tageshoch bei rund 25.522 Punkten auf die Agenda bringen.

Auf der Unterseite bietet zunächst der Bereich um 25.350 Punkte Orientierung. Darunter verläuft die kurzfristige Aufwärtstrendlinie aktuell bei rund 25.300 Punkten. Solange sie hält, bleibt die Erholungsbewegung intakt. Ein Bruch könnte dagegen einen Rücksetzer bis 25.200 Punkte auslösen.