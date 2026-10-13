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Börsenspiel "Trader 2026"

Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Ich bin Langfrist-Investor aus Überzeugung. Beim Börsenspiel "Trader 2026" habe ich mich aber auf kurzfristige Renditejagd begeben. Wie es lief und was ich gelernt habe.

Georg Buschmann

Redaktionsleiter
NASDAQ-Anzeigetafel im Handelssaal der New York Stock Exchange
Quelle: GolamDastagir - stock.adobe.com
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Es gibt Aktien in meinem Depot, die habe ich seit über zwölf Jahren. Die Münchener Rück zum Beispiel. Oder Alphabet, die noch Google hieß, als ich sie gekauft habe. Ich bin also – das kann ich mit Fug und Recht sagen – ein klassischer Buy-and-hold-Investor. Aus einem simplen Grund: Ich bin überzeugt, dass ich an der Börse vor allem durch mein eigenes Handeln meine Rendite beeinflusse.

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