Ausflug ins Trading: Drei Dinge, die ich gelernt habe

Es gibt Aktien in meinem Depot, die habe ich seit über zwölf Jahren. Die Münchener Rück zum Beispiel. Oder Alphabet, die noch Google hieß, als ich sie gekauft habe. Ich bin also – das kann ich mit Fug und Recht sagen – ein klassischer Buy-and-hold-Investor. Aus einem simplen Grund: Ich bin überzeugt, dass ich an der Börse vor allem durch mein eigenes Handeln meine Rendite beeinflusse.
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