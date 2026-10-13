Bangalore, ⁠13. Okt (Reuters) - Ein experimentelles Krebsmedikament von BioNTech hat in klinischen Tests das primäre Studienziel verfehlt. Das Mittel BNT113 habe ‌in Kombination mit der Arznei Keytruda des US-Pharmakonzerns Merck die Chancen der ⁠Patienten, ⁠die Erkrankung ohne eine Verschlechterung ihres Zustands zu überleben, statistisch nicht signifikant verbessert, teilte das Mainzer Unternehmen am Dienstag mit. Seine an der ‌Frankfurter Börse notierten Aktien brachen ‌daraufhin um bis zu acht Prozent ein. Im US-Handel lagen die Titel ⁠vorbörslich um fünf Prozent im Minus.

Die Studie ‌werde jedoch fortgesetzt, ⁠hieß es weiter. Dabei solle ermittelt werden, ob sich die Überlebenschancen insgesamt verbesserten. Ein unabhängiges Komitee empfehle ‌dies. Bei ⁠den Tests werden BNT113 und ⁠Keytruda zur Behandlung von bösartigen Tumoren im Hals- und Rachenbereich eingesetzt. Als Vergleich dient eine alleinige Behandlung mit Keytruda.

(Bericht von Kamal Choudhury, geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Sabine Wollrab Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)