Biontech verliert sechs Prozent – Leitindex leicht im Minus

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag auf der Stelle getreten. Auch ein nachgebender Ölpreis und sinkende Renditen an den Kapitalmärkten konnten Anleger letztlich nicht aus der Reserve locken. Eine erste Welle von Quartalsbilanzen in den USA, angeführt von den großen Banken des Landes, fiel gemischt aus und war hierzulande kein Kurstreiber.

Der Dax schloss mit einem Minus von 0,07 Prozent bei 25.260 Punkten. Nach zuletzt zwei Börsentagen mit steigenden Kursen erlahmte die Erholung. Der MDax der mittelschweren Börsentitel beendete den Handel mit einem Minus von 0,28 Prozent bei 30.020 Zählern.

"Die entscheidende Frage für die Märkte lautet, ob Aktien ihre Dynamik halten können, wenn Anleiherenditen und Energiepreise erhöht bleiben, oder ob sich die Lücke zwischen Rekordkursen und strafferen Finanzierungsbedingungen zu schließen beginnt", lautete das Fazit von Timur Konsky, Chef des Brokers Mitrade.

US-Banken: Goldman und JPM gewinnen, Wells Fargo und Citi verlieren

Im Fokus standen am Dienstag die ersten Zahlen der anlaufenden Berichtssaison, die traditionell von den großen US-Banken kommen. Die am Dienstag präsentierten Zahlen zeigen, dass JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo und Citi im Sommer den Krisen getrotzt und teils kräftig zugelegt haben.

Alle vier steigerten im dritten Quartal ihre Erträge und Gewinne. Einzig das größte US-Institut JP Morgan konnte die Erwartungen von Analysten nicht ganz erfüllen, weil seine Einnahmen im Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen schrumpften.

An der Börse wurden die Neuigkeiten unterschiedlich aufgenommen. Während es für die Aktien von Goldman Sachs und JP Morgan in New York um rund ein Prozent aufwärts ging, büßten die Aktien von Citigroup und Wells Fargo teilweise deutlich um bis zu drei (Citi) beziehungsweise knapp vier Prozent (Wells Fargo) ein.

Biontech-Studie enttäuscht – Aktie verliert sechs Prozent

Deutliche Kursverluste gab es auch bei der Aktie von Biontech. Der Konzern muss einen weiteren Rückschlag bei der Entwicklung eines möglichen Krebswirkstoffs verkraften. Der Krebsimmuntherapie-Kandidat BNT113 habe bei einem bestimmten Kopf- und Halskrebs in Kombination mit Pembrolizumab keine statistisch signifikante Verbesserung des Überlebens ohne ein Fortschreiten der Krankheit im Vergleich zu Pembrolizumab als Monotherapie gezeigt, teilten die Mainzer am Dienstag mit.

Konkret geht es um eine Erstlinien-Behandlung für Patienten mit inoperablen, wiederkehrenden oder metastasierten Plattenepithel-Karzinomen im Kopf- und Halsbereich, die auch mit dem humanen Papillomavirus 16 infiziert sind. Die Studie wird aber bis zur Auswertung des zweiten dualen primären Endpunkts "Gesamtüberleben" fortgesetzt.

Die Aktie beendete den Xetra-Handel gut sechs Prozent tiefer bei 81,20 Euro.

(mit Material von dpa-AFX)

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