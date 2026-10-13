BP: Erneut Abschreibungen auf Ökostrom-Geschäft - Raffienerien laufen glänzend

London, ⁠13. Okt (Reuters) - Das Zukunftsgeschäft mit Ökostrom erweist sich für den britischen Ölmulti BP erneut als Milliardengrab. Der Konzern rechne im dritten Quartal ‌mit einer Abschreibung von drei bis 4,5 Milliarden Dollar auf seine Gas- und CO2-arme ⁠Energiesparte, ⁠teilte BP am Dienstag mit. Das ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass BP hohe Wertberichtigungen in seiner Ökostrom-Sparte vornimmt, nachdem bereits im Januar vier ‌bis fünf Milliarden Dollar abgeschrieben ‌wurden.

Gleichzeitig läuft das klassische Geschäft mit Öl und Gas glänzend: Die Raffinerie-Margen dürften sich ⁠im Vergleich zum Vorquartal fast verdoppelt haben. BP ‌rechne hier mit einem ⁠Gewinn zwischen 1,9 und 2,1 Milliarden Dollar. Hintergrund sind die gestiegenen Ölpreise infolge des Kriegs der USA und Israels gegen ‌den Iran, ⁠die den Ölmultis hohe Gewinne ⁠bescheren. Auch das Ergebnis aus dem Gashandel soll deutlich höher ausfallen als im Vorquartal, während die Fördermenge stabil bleiben soll, wie BP mitteilte.

(Bericht von Stephanie Kelly und Shadia Nasralla; geschrieben von Anneli Palmen, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)