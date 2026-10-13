Bundesregierung sieht EU-China-Vereinbarung zu Hybrid-Autos nur als ersten Schritt

Berlin, 13. ⁠Okt (Reuters) - Die Bundesregierung sieht die EU-China-Vereinbarung zu Hybrid-Autos als nicht ausreichend an, um das Problem des wachsenden Handelsdefizits mit der Volksrepublik zu beseitigen. Die Vereinbarung ‌sei ein "positives Signal", sagte ein Regierungsvertreter am Dienstag in Berlin. "Das löst natürlich noch nicht das Problem ⁠des ⁠riesigen Handelsdefizits, das wir mit der Volksrepublik China haben, aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung", fügte er hinzu.

Vergangenen Freitag hatte sich EU-Handelskommissar Maros Sefcovic mit seinem chinesischen Amtskollegen in ‌Peking darauf geeinigt, die Importe ‌von Hybridautos aus der Volksrepublik in die EU zu halbieren. Die Europäische Union teilte dann mit, dass man ⁠sich mit China auf eine Obergrenze bei Hybridauto-Importen geeinigt ‌habe. Die Deckelung liege ⁠bei 350.000 Fahrzeugen jährlich. Zugleich sei eine jährliche Steigerung von sechs Prozent vereinbart worden. Erste konkrete Maßnahmen zur Begrenzung des Imports der ‌Hybrid-Autos seien ab Anfang ⁠Dezember zu erwarten. Die Vereinbarung ⁠habe eine Laufzeit von vier Jahren.

Unternehmen wie VW, aber auch die niedersächsische Landesregierung hatten gefordert, dass die EU Importzölle auf chinesische Hybrid-Autos wie bei den E-Autos verhängen sollte. Sie werfen chinesischen Herstellern unfairen Wettbewerb vor, was China zurückweist.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)