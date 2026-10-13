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DAX® - 200-Tage-Linie als Taktgeber

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200-Tage-Linie als Taktgeber

Der Schwächeanfall des DAX® ging in der vergangenen Woche mit einer Belastungsprobe der 200-Tage-Linie (akt. bei 24.863 Punkten) einher. Wie bereits zu Monatsbeginn erwies sich die meistbeachtete Glättungslinie als starker „support“, was Anlegerinnen und Anleger durchaus als Achtungserfolg verbuchen können. Für „Mehr“ bedarf es aus charttechnischer Sicht jedoch eines Spurts über das Hoch vom 6. Oktober bei 25.522 Punkten. Gelingt dieser Befreiungsschlag, wäre ein kleiner Doppelboden mit einem kalkulatorischen Anschlusspotenzial von 700 Punkten vervollständigt (siehe Chart). 25.500 Punkte – da war doch was? Richtig, im Bereich dieser Marke haben die deutschen Standardwerte seit Jahresbeginn immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Dieses Verhaltensmuster unterstreicht die Bedeutung der diskutierten Schlüsselmarke zusätzlich. In den USA hat der S&P 500® in der vergangenen Woche mit 7.845 Punkten erneut ein neues Allzeithoch erzielt. Aktuell notieren die amerikanischen Standardwerte in unmittelbarer Schlagdistanz zu diesem Rekordlevel. In der Summe sind das für den DAX® durchaus solide Rahmenbedingungen.

DAX® (Daily)

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Chart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²



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