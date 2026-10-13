Frankfurt, ⁠13. Okt (Reuters) - Nach dem freundlichen Wochenstart schalten Dax-Anleger einen Gang runter. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am ‌Dienstag um 0,2 Prozent auf 25.318 Punkte, nachdem er am Vortag um ⁠knapp ⁠ein Prozent zugelegt hatte. "Die Technologiebranche gerät zunehmend unter Druck", sagte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips ‌durch ein chinesisches Unternehmen ‌lösen massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten aus." ⁠Anleger sorgten sich, wie lange sich ‌die hohen Bewertungen ⁠und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen.

Nach dem Ausverkauf bei Halbleiterwerten in Asien und an ‌der Wall ⁠Street gehörten Chip-Werte zu ⁠den größten Verlierern. Die Titel von Infineon, Aixtron und Suss Microtec brachen zum Handelsauftakt jeweils bis zu fünf Prozent ein.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)