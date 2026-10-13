DAX freundlich, Inflation steigt über 3%
Der DAX startet leicht fester in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 legt moderat zu. An den US-Märkten zeigt sich hingegen ein gemischtes Bild: Während der Dow Jones vorbörslich freundlich tendiert, stehen S&P 500 und der Nasdaq 100 unter Druck. In Asien schloss der Nikkei 225 mit Verlusten.
Makroökonomischer Überblick
In Deutschland ist die Inflation im September auf 3,3 Prozent gestiegen und hat damit erstmals seit fast drei Jahren wieder die Marke von drei Prozent überschritten. Haupttreiber bleiben die deutlich gestiegenen Energiepreise. Besonders Kraftstoffe und Heizöl verteuerten sich im Jahresvergleich erheblich, was die Kaufkraft der Verbraucher belastet und die Sorgen vor einem anhaltenden Inflationsdruck verstärkt.
Auch auf europäischer Ebene bleibt die Entwicklung im Fokus. Nach einem Anstieg der Teuerungsrate in der Eurozone auf 3,8 Prozent rechnen viele Marktteilnehmer inzwischen mit weiteren Zinsschritten der Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig soll der seit Anfang Oktober geltende Tankrabatt die Belastung für Verbraucher zumindest teilweise abfedern.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Nordex rücken nach starken Auftragszahlen in den Mittelpunkt des Interesses. Der Windturbinenhersteller konnte seinen Auftragseingang im dritten Quartal deutlich steigern und verzeichnete auch auf Neunmonatssicht ein kräftiges Wachstum. Besonders die Türkei, Deutschland und die USA erwiesen sich als wichtige Wachstumsmärkte. Zudem blieb das Preisumfeld laut Unternehmen stabil, was Anleger als positives Signal für die Profitabilität werten.
Auch BYD stehen im Fokus. Der chinesische Elektro- und Hybridfahrzeughersteller sieht sich mit einem rückläufigen Heimatmarkt und neuen Importbeschränkungen in Europa konfrontiert. Während die Inlandsverkäufe im September nachgaben, entwickelte sich das internationale Geschäft weiterhin dynamisch. Für Investoren rückt damit zunehmend die Frage in den Vordergrund, wie erfolgreich BYD sein starkes Exportwachstum fortsetzen und mögliche Belastungen durch die geplante EU-Importquote kompensieren kann.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UR2NFW
|7,44
|23958,483789 Punkte
|24,07
|Open End
|DAX®
|Bull
|UR3HBN
|22,21
|23123,23635 Punkte
|11,48
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bull
|UR2P5G
|17,09
|28528,263639 Punkte
|15,83
|Open End
|Nasdaq-100®
|Bear
|UN82UD
|39,39
|34812,868874 Punkte
|7,03
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Bull
|UN7LZU
|2,51
|52,288003 EUR
|13,31
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2026; 09:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Nvidia Corp.
|Call
|UG1X11
|0,12
|280,00 USD
|15,78
|16.12.2026
|Netflix Inc.
|Call
|UN87GH
|0,81
|85,00 USD
|3,75
|15.12.2027
|Iberdrola S.A.
|Call
|UN3343
|2,62
|20,00 EUR
|6,39
|16.06.2027
|Gold
|Call
|UN6GYM
|6,65
|3700,00 USD
|10,69
|19.03.2027
|DAX®
|Call
|UN2VXQ
|2,78
|22000,00 Punkte
|12,36
|19.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2026; 09:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|HD6QGB
|9,75
|21068,251432 Punkte
|6
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|HD6S1R
|16,13
|15336,928702 Punkte
|2
|Open End
|Barrick Mining Corp.
|Long
|UG9ZQW
|7,51
|27,227383 USD
|3
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|UR23SW
|2,19
|47,31125 EUR
|8
|Open End
|DAX®
|Long
|UG4UUT
|2,61
|23596,19229 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 13.10.2026; 09:30 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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