Dax legt zu – Infineon fällt nach Branchenschwäche

Angesichts leicht nachgebender Ölpreise und trotz eines weltweit erneut unter Druck geratenen Technologiesektors hat der Dax am Dienstag moderat zugelegt. Der nur mit wenigen Tech-Aktien bestückte deutsche Leitindex gewann kurz nach dem Handelsstart 0,6 Prozent auf 25.425 Punkte.

Am Vortag war er noch an der in diesem Bereich verlaufende 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert, zurückgeprallt. Nun bleibt abzuwarten, ob diesmal ein Sprung darüber wieder gelingt. Nach unten hin wird der Dax von der für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei etwas über 24.860 Zählern gestützt.

Der MDax stieg am Morgen zugleich um 0,4 Prozent auf 30.221 Punkte. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Euroregion, stieg um 0,5 Prozent zum Vortagesschluss.

"Berichte über die Entwicklung leistungsfähiger KI-Chips durch das chinesische Unternehmen CXMT lösen aktuell massive Gewinnmitnahmen bei Halbleiteraktien in Südkorea und anderen asiatischen Märkten aus", erklärte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Die technologische Konkurrenz aus dem Reich der Mitte nährt die Sorge, wie lange sich die hohen Bewertungen und Gewinnmargen der etablierten Chipkonzerne noch rechtfertigen lassen."

Die Marktexperten der Dekabank schrieben in ihrem Morgenkommentar: "Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat."

Infineon und Chipwerte schwach

Im Zuge des weltweit deutlich unter Druck stehenden Halbleitersektors werden am Dienstag auch in Frankfurt notierte Chipwerte nicht verschont. In den USA waren Chip-Aktien am Vortag bereits schwach. In Asien waren die Verluste in dem Sektor noch größer.

Der Kospi-Index in Südkorea rutschte um rund sechs Prozent ab, weil die den Index dominierenden Chip-Schwergewichte Samsung und SK Hynix Verluste von fünf beziehungsweise sieben Prozent verzeichneten.

Auslöser waren neben wachsenden Zweifeln an der Rentabilität milliardenschwerer KI-Investitionen auch technologische Fortschritte des chinesischen Speicherchipherstellers CXMT. Diese schürten Sorgen um die Marktanteile und Gewinnmargen etablierter Halbleiterkonzerne.

„Der Ausverkauf der Halbleiterwerte verschärft sich, nachdem der Broadcom-Chef vor zu hohen Erwartungen an KI und vor Finanzierungsproblemen beim Ausbau gewarnt hat“, schrieben die Marktexperten der Dekabank in ihrem Morgenkommentar.

Zum Handelsauftakt verlieren im Dax die Papiere von Infineon 3,5 Prozent zum Xetra-Schluss. Im MDax sinken Suss Microtec um 2,7 Prozent und Aixtron um 2,7 Prozent verglichen mit dem Vortag.

Im Wochenverlauf bleibt es spannend: So veröffentlichen am Mittwoch der niederländische Chipindustrie-Ausrüster ASML und am Donnerstag der taiwanesische Halbleiterriese TSMC Geschäftszahlen. Beide haben das Potenzial, den Sektor mitunter deutlich zu bewegen.

Symrise profitiert von Givaudan-Zahlen

Positiv aufgenommen Umsatzzahlen des Schweizer Aromenherstellers Givaudan haben am Dienstag auch die Papiere des deutschen Konkurrenten Symrise angeschoben. Während Givaudan in Zürich sechs Prozent höher notiert, steht Symrise rund drei Prozent höher auf 95,82 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss vom Vortag.

Die Symrise-Aktien haben seit dem Frühjahr deutlich zugelegt und Ende Juli mit 95 Euro ihr Jahreshoch erreicht. An dieses waren sie im September zweimal herangelaufen, ohne es zu überwinden. Am Dienstag zeichnet sich ein neuer Versuch ab.

Das Aromengeschäft von Givaudan hatte sich im dritten Quartal 2026 erholt. In Nordamerika lief es weiter schwach, während das Geschäft mit Riechstoffen und Kosmetikwirkstoffen weiterhin deutlich stärker wächst.

Analyst Marcus Dunford-Castro vom Investmenthaus Jefferies lobte die Umsatzentwicklung der Schweizer. Die Erlöse seien gegenüber dem zweiten Quartal deutlich gestiegen. Den Aktienkurs dürfte dies stützen.

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