Vorbörse 13.10.2026

Dax leicht im Minus erwartet – KI-Sorgen belasten Südkorea

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Bei leicht nachgebenden Ölpreisen und einem unter Druck stehenden Technologiesektor dürfte der Dax am Dienstag mit leichten Abgaben starten. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex etwas mehr als eine Stunde vor dem Beginn des Xetra-Handels mit minus 0,1 Prozent auf 25.239 Punkte.

An der 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend war er am Vortag zurückgeprallt. Sie verläuft derzeit bei 21.322 Punkten. Unterstützung liefert die für den längerfristigen Kursverlauf relevante 200-Tage-Linie bei 24.862 Zählern.

USA: Anleger vorsichtig vor ersten Zahlen

Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig agiert. Kurz vor dem Start der Berichtssaison der Unternehmen gaben die wichtigsten Aktienindizes am Montag überwiegend nach. Technologiewerte litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Ansonsten mangelte es angesichts des Feiertages "Columbus Day" insgesamt an Impulsen, zumal der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen blieb.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,7 Prozent auf 30.665 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.807 Zähler nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte um 0,4 Prozent auf 51.851 Punkte zu.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones51.851+ 0,38 Prozent
S&P 5007.807- 0,06 Prozent
Nasdaq 10030.665- 0,71 Prozent

Asien: Nikkei und Kospi im Minus

Die Aktienmärkte im asiatisch-pazifischen Raum haben sich am Dienstag überwiegend durchwachsen gezeigt. Belastet von teils sehr schwachen Techwerten ging es vor allem in Japan und Südkorea nach unten. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank im späten Handel um 2,2 Prozent, der südkoreanische Kospi um 5,3 Prozent. Zuletzt hatten sich immer mal wieder Sorgen um den ausufernden Finanzbedarf von KI-Konzernen breit gemacht.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong hielt sich mit einem Minus von 0,3 Prozent ebenso besser wie der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen, der um rund ein halbes Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 war kaum verändert, während es in Indien Gewinne gab.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22567.681- 1,95 Prozent
Hang Seng24.298+ 0,11 Prozent
CSI 3004.309+ 0,51 Prozent
Kospi6.041- 5,37 Prozent

Renten

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future121,38+ 0,29 Prozent
10-jährige Bundesanleihen3,47- 0,009 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen5,20- 0,046 Prozentpunkte

Devisen

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1172+ 0,16 Prozent
Dollar in Yen158,31- 0,18 Prozent
Euro in Yen176,89- 0,03 Prozent

Rohöl

SorteKursVeränderung
Brent105,58 Dollar- 1,07 Dollar
WTI92,67 Dollar- 1,07 Dollar

Umstufungen von Aktien

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR BEFESA AUF 44 (45) EUR - 'BUY'

- UBS STARTET JUNGHEINRICH MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 24 EUR

- EXANE BNP HEBT ALFA LAVAL AUF 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - ZIEL 580 SEK

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR LVMH AUF 415 (440) EUR - 'HOLD'

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts

(mit Material von dpa-AFX)

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