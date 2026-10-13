Frankfurt, ⁠13. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche ‌Leitindex 0,8 Prozent höher bei 25.278 Punkten geschlossen. An der Wall Street fiel das Bild ⁠dagegen ⁠gemischter aus. Während der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent zulegte, büßte der Technologie-Index Nasdaq 0,4 Prozent ein.

Mit Spannung blicken Investoren auf den Start der Bilanzsaisaon in den USA. Traditionell legen US-Großbanken ‌als erste ihre Quartalszahlen vor.

• ‌Die Großbanken JPMorgan, Citigroup, Goldman Sachs und Wells Fargo öffnen im Tagesverlauf ihre Bücher. Ihre Ergebnisse ⁠und Ausblicke gelten als wichtiger Indikator für die ‌Gesundheit der US-Wirtschaft und ⁠könnten die Stimmung im gesamten Finanzsektor prägen.

• Hierzulande dürften die Absatzzahlen von BMW für das dritte Quartal und die Verkehrszahlen ‌des Flughafenbetreibers Fraport ⁠für Bewegung sorgen.

• In Karlsruhe ⁠befasst sich das Bundesverfassungsgericht am zweiten Tag seiner Verhandlungen zur Erbschaftsteuer mit der umstrittenen steuerlichen Verschonung von Betriebsvermögen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.277,68

EuroStoxx50 6.201,21

EuroStoxx50-Future 6.214,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.850,55 +0,4%

Nasdaq

S&P 500 7.807,24 -0,1%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 67.506,34 -2,2%

Shanghai 3.787,16 -0,3%

Hang Seng 24.176,05 -0,4%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)