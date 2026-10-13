DAX-Rally auf Ansage: Gap-Close bei 25.449 Punkten getroffen!

Nach einem positiven Wochenauftakt an der Wall Street konnte auch der Dax seine jüngste Erholungsbewegung am Dienstag fortsetzen. Bereits am Vortag war der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend gelungen. Die zunehmende Aufwärtsdynamik bestätigte diesen charttechnischen Richtungswechsel und eröffnete weiteres Kurspotenzial. In unserem heutigen Livetrading-Webinar haben wir diese Entwicklung direkt im Chart verfolgt und die daraus entstehenden Handelsmöglichkeiten besprochen. Denn wir standen direkt im Gap vom 6. auf den 7. Oktober und haben daher das Kursziel 25.449 abgeleitet. Es wurde nach dem Webinar sogar erreicht.

Die Vorgaben aus den USA lieferten für unsere Einordnung einen wichtigen Ausgangspunkt. Am Montag fand zwar in den Vereinigten Staaten der Columbus Day statt, der zugleich als Indigenous Peoples' Day begangen wird. Während der US-Anleihemarkt feiertagsbedingt geschlossen blieb, fand der Aktienhandel an der New York Stock Exchange und der Nasdaq regulär statt. Damit konnten die großen US-Indizes Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 bereits zum Wochenstart neue Impulse für die internationalen Aktienmärkte liefern, die jedoch unterschiedlich ausfielen. Ebenso wie die Vorgaben heute - der Nasdaq leichter, der Dow Jones stärker. Woran liegt das? Wir gingen genauer darauf ein und berücksichtigten auch die saisonalen Muster.

Im Mittelpunkt unseres Livetradings stand jedoch der Dax, der die positive Entwicklung vom Montag am Dienstag mit einer bemerkenswerten Dynamik fortsetzte. Nach dem erfolgreichen Ausbruch aus dem Abwärtstrend orientierte sich der Index weiter nach oben. Besonders interessant war dabei die zunehmende Stärke der Bewegung, die auf eine Fortsetzung der Erholung hindeutete. Als nächstes wichtiges Kursziel rückte die Marke von 25.449 Punkten in den Fokus. Dort befindet sich die obere Kante einer noch offenen Kurslücke zum 6. Oktober, die aus charttechnischer Sicht einen relevanten Ziel- und Widerstandsbereich darstellt. Im Webinar erarbeiteten wir, wie sich der Ausbruch aus dem Abwärtstrend frühzeitig erkennen ließ und welche Signale für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sprachen. Dabei betrachten wir die kurzfristigen Kursstrukturen, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie mögliche Einstiegssignale für Long-Positionen. Gerade die Verbindung aus einer klaren Trendstruktur und zunehmender Dynamik bietet interessante Ansatzpunkte für das kurzfristige Trading. Gleichzeitig diskutieren wir, welche Kursbereiche bei einer möglichen Gegenbewegung für die weitere Entwicklung entscheidend werden könnten.

Auch an der Wall Street beginnt in dieser Woche eine besonders wichtige Phase. Den Auftakt der US-Quartalsberichtssaison machen am heutigen Dienstag die großen Banken JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup und Wells Fargo. Am Mittwoch folgen Bank of America und Morgan Stanley. Die Geschäftszahlen dieser Finanzkonzerne gelten als wichtige Indikatoren für die Verfassung der amerikanischen Wirtschaft. Besonders die Entwicklung der Kreditnachfrage, des Zinsüberschusses und des Investmentbankings dürfte dabei im Mittelpunkt stehen. Vor allem die Charts von JPMorgan Chase und Goldman Sachs sehen spannend aus, wie wir zusammenfassend erarbeiten konnten. Für TSMC und ASML haben wir ebenfalls das Chartbild analysiert, denn diese Technologiewerte stehen dann in der zweiten Wochenhälfte mit ihren Bilanzen auf der Agenda. Ob sich der Nasdaq davon wieder positiv inspirieren lässt, schauen wir uns im Chartbild mit konkreten Marken vorab an.

Zusätzliche Impulse werden von den amerikanischen Inflationsdaten erwartet. Am Mittwoch stehen die Verbraucherpreise für September auf dem Programm, einen Tag später folgen die Erzeugerpreise. Beide Veröffentlichungen könnten die Erwartungen an die weitere Zinspolitik der US-Notenbank verändern und damit auch die Entwicklung von Dax, Dow Jones und Nasdaq 100 beeinflussen. Gerade nach den jüngsten Kursbewegungen dürfte die Reaktion der Märkte auf diese Daten besonders interessant werden. Daher wird das nächste Traders Circle dann bereits am Mittwoch um 14.15 Uhr stattfinden.

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