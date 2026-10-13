Deutsche gehen auf Distanz zu EU-Beitrittsambitionen der Ukraine

Berlin, 13. ⁠Okt (Reuters) - Die Bürger in Deutschland gehen mit Blick auf die EU-Beitrittsambitionen der Ukraine auf Distanz. Die Zustimmung zu einem EU-Beitritt des von Russland angegriffenen Landes fiel hierzulande von ehemals 61 Prozent (März 2022) auf 41 Prozent im Juni 2026, wie aus einer am Dienstag veröffentlichten ‌Umfrage der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. "Während die Bürger in der Ukraine ihren nationalen Widerstand auch als Verteidigung der EU sehen und sich eine rasche Mitgliedschaft wünschen, bleibt in ⁠der Europäischen ⁠Union die Skepsis spürbar", heißt es dazu weiter. In der aktuellen Umfrage sprechen sich 53 Prozent der in der EU Befragten dagegen aus, der Ukraine schon bald die volle Mitgliedschaft zu gewähren.

Auch bei den kurzfristigen wirtschaftlichen Belastungen für Anpassungen im Rahmen des Beitrittsprozesses ist die öffentliche Meinung geteilt. Während zwei Drittel der Ukrainer ihre Bereitschaft ‌erklären, höhere Kosten zu schultern, lehnen fast zwei Drittel ‌der EU-Bürger dies ab. "Die prekäre Finanzlage der Ukraine ist eine Herausforderung für die gesamte EU, denn die Stabilität in unserem großen europäischen Nachbarland ist in unserem gemeinsamen Interesse", sagte die ⁠Osteuropa-Expertin Miriam Kosmehl von der Bertelsmann Stiftung. Allein für den Wiederaufbau werde der Finanzbedarf ‌inzwischen auf über 500 Milliarden Euro geschätzt. ⁠Um diesen Bedarf zu decken, sei "ein umfassender Mix" aus sich gegenseitig ergänzenden und verstärkenden Instrumenten erforderlich: "Dafür ist entscheidend, die Unterstützung der Bevölkerung aufrechtzuerhalten", mahnte die Expertin.

SORGE WEGEN FINANZIELLER LASTEN

Nach der einen besonderen Herausforderung für die EU gefragt, ‌die der Beitritt der Ukraine mit sich ⁠bringen würde, nennen 36 Prozent der Deutschen ⁠die finanzielle Belastung. Damit sind die Bundesbürger bei dieser Sorge Spitzenreiter und deutlich über dem EU-Durchschnitt von 28 Prozent. Geht es um die Bereitschaft, kurzfristig Mehrkosten für den Beitritt zu schultern, zeigen sich die Deutschen ähnlich wie die Menschen in Belgien und Polen zurückhaltend: Nur 37 Prozent wären zu Zusatzkosten bereit. Nur wenige Deutsche erwarten eine gestärkte Union durch eine Mitgliedschaft der Ukraine: Lediglich 13 Prozent sehen die EU mit der Ukraine als Neumitglied einflussreicher, und nur zwölf Prozent glauben ⁠an mehr Resilienz innerhalb der Union.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)