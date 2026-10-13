EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



13.10.2026 / 14:05 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art.5 Abs.1 lit.b) und Abs.3 der Verordnung (EU) Nr.596/2014 in Verbindung mit Art.2 Abs.2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 29. Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis einschließlich 9. Oktober 2026 wurden insgesamt 67.627 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäß Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum

Gesamtzahl

zurückgekaufter

Aktien (Stück) Volumengewichteter

Durchschnittskurs (Euro) Volumen (Euro) 05.10.2026 17.348 21,886425 379.685,70 06.10.2026 1.601 21,995659 35.215,05 07.10.2026 16.495 21,877384 360.867,45 08.10.2026 16.455 21,256247 349.771,54 09.10.2026 15.728 21,484604 337.909,85

Die Gesamtzahl der bis einschließlich 9. Oktober 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.535.892 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschließlich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäß Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 13. Oktober 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand

13.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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