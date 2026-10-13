EQS-DD: Lenzing AG: Christian Skilich, Erwerb: Ausübung Bezugsrechte

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

13.10.2026 / 11:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christian
Nachname(n):Skilich

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Lenzing AG

b) LEI

529900BKFJBI0QRDJH63 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Anderes auf Aktie/Schuldtitel bez. FI
ISIN:AT0000A3XCR6

b) Art des Geschäfts

Erwerb: Ausübung Bezugsrechte

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
2,06 EUR1.710 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
2,0600 EUR1.710,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

12.10.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

13.10.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lenzing AG
4860 Lenzing
Österreich
Internet:www.lenzing.com
LEI Code:529900BKFJBI0QRDJH63
Ende der MitteilungEQS News-Service

107482 13.10.2026 CET/CEST

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