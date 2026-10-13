EQS-HV: Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 23.11.2026 in Dortmund mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



Kommanditgesellschaft auf Aktien Dortmund ISIN: DE0005493092

WKN: 549309

Berichtigung der am 12. Oktober 2026 veröffentlichten

Einladung zur Hauptversammlung am 23. November 2026

Mit Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 12. Oktober 2026 hat die persönlich haftende Gesellschafterin die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft auf Montag, den 23. November 2026, um 11:00 Uhr (Mitteleuropäische Zeit – MEZ) einberufen. Dabei ist unter Abschnitt I. in Punkt 5 der Tagesordnung (Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2026/2027) ein redaktionelles Versehen des Bundesanzeigers in Buchstabe b) des Wahlvorschlags des Aufsichtsrates dahingehend aufgetreten, dass die Firma der zur Wahl vorgeschlagenen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nicht – wie abgedruckt – „Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“, sondern – berichtigt – „Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft“ lautet. Dem entsprechend wird der Wahlvorschlag des Aufsichtsrates zu Punkt 5 der Tagesordnung (Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026/2027 sowie des Abschlussprüfers für eine etwaige Prüfung oder prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG im Geschäftsjahr 2026/2027) berichtigt wie folgt bekannt gemacht: a) die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026/2027 zu wählen, b) die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zudem zum Abschlussprüfer für den verkürzten Abschluss und den Zwischenlagebericht im Geschäftsjahr 2026/2027 zu wählen, sofern dieser einer prüferischen Durchsicht gemäß §§ 115 Abs. 5, 117 Nr. 2 WpHG oder einer Prüfung entsprechend § 317 HGB unterzogen wird. Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die entsprechende Empfehlung seines Prüfungsausschusses – vor, Im Übrigen bleibt die am 12. Oktober 2026 im Bundesanzeiger veröffentlichte Fassung der Einberufung zu unserer eingangs genannten Hauptversammlung unverändert.

Dortmund, im Oktober 2026 Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH

als persönlich haftende Gesellschafterin Carsten Cramer Thomas Treß Lars Ricken Svenja Schlenker - Geschäftsführer -