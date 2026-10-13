EQS-News: NVision stärkt mit POLARIS-Installation an der UCLouvain Forschung zum Krebsstoffwechsel

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NVision stärkt mit POLARIS-Installation an der UCLouvain Forschung zum Krebsstoffwechsel



13.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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NVision stärkt mit POLARIS-Installation an der UCLouvain Forschung zum Krebsstoffwechsel

● Installation am NEST-Bildgebungszentrum der UCLouvain unterstützt Forschung zu Therapieansprechen und Resistenzen bei Melanomen, triple-negativem Brustkrebs und metastasierenden Erkrankungen

ULM, Deutschland, und BRÜSSEL, Belgien, 13. Oktober 2026 - NVision, ein Quantentechnologieunternehmen, gab heute die Installation seiner quantenverbesserten MRT-Plattform POLARIS am Bildgebungszentrum Nuclear and Electron Spin Technologies (NEST) der UCLouvain in Belgien bekannt. Forscher werden das System nutzen, um den Stoffwechsel in präklinischen Modellen für Melanome, triple-negativen Brustkrebs und metastasierende Erkrankungen zu untersuchen. Der anfängliche Fokus liegt dabei auf der Identifizierung metabolischer Veränderungen, die mit dem Ansprechen auf Therapien und der Entwicklung von Resistenzen zusammenhängen.

Die Installation markiert die jüngste Erweiterung des wachsenden Netzwerks quantenverbesserter MRT-Forschungsstandorte von NVision. In den letzten Wochen wurden im Rahmen der EU-finanzierten Q-AID-Initiative auch am IBEC in Barcelona und an der Universität Antwerpen neue POLARIS-Systeme in Betrieb genommen, nachdem NVision bereits zuvorein Gerät an der Hokkaido-Universität in Japan installiert hatte. NVision strebt bis Anfang nächsten Jahres etwa 20 POLARIS-Installationen in Europa, Nordamerika und Asien an.

Die Expansion erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem europäische Forschungsprogramme die quantenverbesserte metabolische Bildgebung weiter in Richtung einer breiteren Nutzung in Forschung und Klinik voranbringen. Im September verlängerte das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt das QuE-MRT-Projekt um zwei Jahre bis August 2028 und erhöhte das Projektvolumen damit auf nahezu 20 Mio. Euro. Gemeinsam tragen diese Initiativen dazu bei, quantenverbesserte MRT für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugänglich zu machen, die untersuchen, wie Stoffwechselprozesse neue Erkenntnisse über Erkrankungen und das Ansprechen auf Therapien liefern können.

„Die UCLouvain vereint genau die wissenschaftliche Expertise und Infrastruktur, die notwendig sind, um metabolische Bildgebung in neue Bereiche der Krebsforschung zu führen“, sagte Prof. Myriam Chaumeil, Head of Research bei NVision. „Unser Ziel mit POLARIS ist es, führenden Forschungsteams den Zugang zu quantenverbesserter MRT zu ermöglichen, damit sie sich auf die entscheidenden biologischen Fragestellungen konzentrieren können. Die UCLouvain ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu dieser Vision. Sie verfügt über umfassende Expertise in der hyperpolarisierten ¹³C-Bildgebung sowie in präklinischen Krebsmodellen für Melanome, triple-negativen Brustkrebs und metastasierenden Erkrankungen. Mithilfe der metabolischen Bildgebung wird das Team untersuchen, wie sich Tumore an Therapien anpassen, frühe Marker für das Therapieansprechen identifizieren und metabolische Veränderungen aufdecken, die mit Resistenzmechanismen verbunden sind. NVision wird die Studien dabei kontinuierlich wissenschaftlich und technisch begleiten.“

Die NEST-Plattform der UCLouvain vereint ein breites Spektrum an Magnetresonanztechnologien, darunter MRT, Kernspinresonanz (NMR), Elektronenspinresonanz (EPR) und Hyperpolarisation. Diese Kombination ermöglicht es Forschungsteams, verschiedene Aspekte der Tumormikroumgebung und der zugrunde liegenden biologischen Prozesse innerhalb einer einzigen Forschungsumgebung zu untersuchen.

POLARIS ergänzt diese Infrastruktur um einen automatisierten und standardisierten Ansatz für die parawasserstoffinduzierte Polarisation (PHIP), eine Hyperpolarisationsmethode, die das MRT-Signal von Stoffwechselmolekülen um mehr als das 10.000-Fache verstärkt. Das System erzeugt innerhalb von etwa drei Minuten hyperpolarisierte Kontrastmittel für die metabolische Bildgebung und ermöglicht es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Stoffwechselprozesse mit herkömmlichen MRT-Systemen in Echtzeit sichtbar zu machen.

An der UCLouvain werden Forscher POLARIS zunächst einsetzen, um Stoffwechselveränderungen in verschiedenen Krebsmodellen als Ersatz für Langzeitmarker für das Ansprechen auf eine Behandlung und für Resistenzen zu bewerten. Ziel ist es, metabolische Biomarker zu identifizieren, die einen frühen Hinweis darauf geben könnten, ob eine Therapie wirkt, und gleichzeitig metabolische Schwachstellen aufzudecken, die potenziell therapeutisch angegangen werden könnten.

„Die Zukunft des Krebsmonitoring könnte davon abhängen, wie gut es uns gelingt, die biologischen Prozesse hinter dem Therapieansprechen zu erfassen – also Veränderungen im Tumorstoffwechsel über die Glukoseaufnahme hinaus sowie in der Tumormikroumgebung sichtbar zu machen, noch bevor sie mit herkömmlicher Bildgebung erkennbar sind“, sagte Prof. Bénédicte Jordan von der UCLouvain, akademische Leiterin der NEST-Plattform.

Die ersten Studien werden sich auf Melanome, triple-negativen Brustkrebs und metastasierte Erkrankungen in präklinischen Modellen konzentrieren. Durch die Kombination von POLARIS mit den bereits über NEST verfügbaren komplementären Magnetresonanzverfahren wird das Team der UCLouvain Veränderungen im Tumorstoffwechsel gemeinsam mit weiteren Merkmalen der Tumormikroumgebung untersuchen können.

Die Installation ist Teil der umfassenderen Initiative von NVision, ein dezentrales Forschungsnetzwerk rund um die quantenverbesserte metabolische MRT aufzubauen. An den zunehmend zahlreichen Standorten, an denen POLARIS bereits eingesetzt wird, untersuchen Forschungsteams Krankheitsmechanismen in der Onkologie, Kardiologie, Neurologie und Immunologie. Dabei erforschen sie unter anderem das Fortschreiten von Erkrankungen und das Ansprechen auf Therapien. Gleichzeitig schaffen sie die wissenschaftliche Evidenz und etablieren die notwendigen Arbeitsabläufe, um den breiteren klinischen Einsatz der metabolischen Bildgebung voranzutreiben.

Über NVision Quantum Technologies

NVision ist ein Quantentechnologieunternehmen mit Schwerpunkt auf biomedizinischen Anwendungen und tiefgreifender Expertise in der Entwicklung und Kontrolle der Quanteneigenschaften organischer Moleküle. Dieser Ansatz bildet die Grundlage sowohl der quantenverbesserten MRT-Plattform POLARIS, die Echtzeit-Messungen von Stoffwechselprozessen auf Standard-MRT-Systemen ermöglicht, als auch der Quantencomputing-Plattform Photonic Integrated Quantum Circuits (kurz PIQC, gesprochen „Pixie“). Gemeinsam helfen diese Fähigkeiten, die Lücke zwischen dem Verständnis von Krankheiten und der Entwicklung wirksamer Therapien zu schließen. NVision wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ulm. Zu den Investoren zählen Playground Global, Entrée Capital, Matterwave/b2venture, Lauder Partners, Pathena Investments, die Europäische Investitionsbank und weitere. Weitere Informationen finden Sie unternvision-quantum.com



Kontakt:

Medienkontakt: Leah Wiedenmann Dr. Cora Kaiser NVision Quantum Technologies MC Services AG leah.wiedenmann@nvision-quantum.com nvision@mc-services.eu



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