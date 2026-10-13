EQS-News: Optro setzt mit Wachstumsfinanzierung und erweiterten Partnerprogrammen neue Maßstäbe bei Partnerinvestitionen.

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Optro setzt mit Wachstumsfinanzierung und erweiterten Partnerprogrammen neue Maßstäbe bei Partnerinvestitionen.



14.10.2026 / 01:35 CET/CEST

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Die Programmerweiterung führt Technologie- und Vertriebspartner-Tracks, Partnerwachstumsfinanzierung und jährliche Partnerauszeichnungen ein, um das Wachstum zu beschleunigen und das globale GRC-Ökosystem zu stärken.

SAN DIEGO, 14. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, kündigte heute bedeutende Verbesserungen an ihrem globalen Partnerprogramm Optro Partner Connect an. Zu den Neuerungen gehören zwei neue Partnerprogramme, Partner Growth Funding (PGF), und die im Jahr 2027 startenden Optro Partner Connect Awards. Die Ankündigung erfolgte auf dem Optro Partner Forum im Rahmen der CRX, der jährlichen Anwenderkonferenz, die dieses Jahr in San Diego stattfand.

Optro

Diese Aktualisierungen unterstreichen Optros Engagement für den Aufbau eines kollaborativen, hochwertigen Ökosystems, das Partnern Wachstum ermöglicht und gleichzeitig Kunden nahtlose GRC-Intelligenz bietet.

Erweiterung des Ökosystems: Neue Programmbereiche

Technologiepartner-Track: Dieser zweistufige Ansatz richtet sich an unabhängige Softwareanbieter und Entwickler und bietet API-Tools, Sandbox-Zugriff und dedizierte Unterstützung für die gemeinsame Entwicklung integrierter Arbeitsabläufe mit Optro. Diese validierten Integrationen automatisieren den Datentransfer und beschleunigen so die Wertschöpfung für die Kunden.

Vertriebskanal: Dieser speziell für große Aggregatoren entwickelte Ansatz ermöglicht es Partnern, ihre Kataloge mit der GRC Intelligence Platform von Optro zu verknüpfen und gleichzeitig ihre bestehende Kredit- und Abrechnungsinfrastruktur zu nutzen. Es vereinfacht die globale Unternehmensbeschaffung, indem es Kunden ermöglicht, über lokale Partner in Landeswährungen mit akkreditierter Lieferunterstützung einzukaufen.

Förderung von Investitionen und Innovationen: Wachstumsfinanzierung & jährliche Auszeichnungen

Optro Partner Connect Partner Growth Funding (PGF): Um Partnern zu helfen, ihre Fähigkeiten auszubauen und Nachfrage zu generieren, investiert Optro Kapital direkt in partnergeführte Marketing-, Befähigungs- und Praxisaufbauinitiativen, die mit gemeinsamen strategischen Geschäftsplänen verknüpft sind. Partner in den entsprechenden Stufen können Anträge auf Optro-Förderung einreichen.

Optro Partner Connect Awards: Diese ab 2027 jährlich verliehenen Auszeichnungen würdigen Partner, die außergewöhnliches Wachstum, hervorragende Leistungen und Innovationen im Ökosystem vorantreiben, und feiern die Besten in den globalen Vertriebskanälen von Optro.

„Die Teilnahme am Technologiepartnerprogramm von Optro ermöglicht uns den Zugang und die Unterstützung, die wir für unsere Integration benötigen", sagte Frank Vukovits, Chief Security Scientist bei Delinea Fastpath. „Kritische Nachweise für allgemeine IT-Kontrollen, wie etwa die Analyse der Funktionstrennung und die Überprüfung der Benutzerzugriffe, fließen nun direkt von Delinea Fastpath in die Kundenkontrollbibliotheken in Optro, sodass Anfragen von Prüfern direkt von der Plattform aus beantwortet werden können."

„Da Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors in ganz Nordamerika mit immer komplexeren Compliance-Anforderungen konfrontiert sind, ist eine reibungslose Beschaffung und vertrauenswürdige Datenaggregation von entscheidender Bedeutung", sagte Mike Allers, Vice President, Cybersecurity Business Development bei TD SYNNEX. „Durch den Ausbau unserer Partnerschaft mit Optro über den neuen Distributor-Track kann TD SYNNEX sein umfangreiches B2B-Netzwerk aus VARs, Systemintegratoren und Serviceanbietern nutzen, um die GRC Intelligence Platform von Optro zu skalieren. Gemeinsam vereinfachen wir die Unternehmensbeschaffung und statten Tausende von Wiederverkäufern mit der Infrastruktur und den Lösungen aus, die sie benötigen, um Risiken in Chancen zu verwandeln."

„Unsere Partner sind von grundlegender Bedeutung für unsere Fähigkeit, komplexe GRC-Herausforderungen für Unternehmen auf der ganzen Welt zu lösen", sagte Jim Sperduto, Chief Growth Officer bei Optro. „Diese neuen Programmbereiche und Investitionen im Rahmen der Partnerwachstumsfinanzierung spiegeln unseren Fokus darauf wider, unseren Partnern die Ressourcen, die finanzielle Koinvestition und die technische Unterstützung zu bieten, die sie benötigen, um mit der GRC Intelligence Platform von Optro profitable und differenzierte Geschäftspraktiken aufzubauen."

Um mehr zu erfahren oder sich für die Teilnahme am Optro Partner Connect-Programm zu bewerben, besuchen Sie optro.ai.

Informationen zu Optro

Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen zu verwandeln – mithilfe seiner KI-gestützten GRC-Intelligence-Plattform. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unteroptro.ai.

Medienkontakt:

Laura Groshans

press@optro.ai

Cision

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