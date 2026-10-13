EQS-News: Rockwell Automation: CompactLogix 5390-Steuerung erweitert Integrated Architecture-Portfolio

EQS-News: Rockwell Automation, Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Rockwell Automation: CompactLogix 5390-Steuerung erweitert Integrated Architecture-Portfolio



13.10.2026 / 13:05 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Neue Steuerung bietet verbesserte Leistung sowie integrierte Sicherheits- und Cybersecurity-Funktionen, um Maschinenbauer beim Erfüllen von sich wandelnden betrieblichen und regulatorischen Anforderungen zu unterstützen

MILWAUKEE, 13. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Markteinführung seiner CompactLogix® 5390-Steuerung bekannt. Diese ist die neueste Weiterentwicklung der Integrated Architecture®-Steuerungsserie, die Maschinenbauern und Herstellern dabei hilft, Leistung, Sicherheit, Daten und Flexibilität in modernen Automatisierungsumgebungen zu optimieren.

Rockwell Automation advances Integrated Architecture portfolio with CompactLogix 5390 controller

Industrielle Abläufe werden zunehmend vernetzter und datenintensiver, was höhere Anforderungen an die Steuerungssysteme stellt. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen OEMs und Endkunden Anwendungen mit höherer Kapazität, integrierte Sicherheit, Cybersecurity und betriebliche Transparenz verwalten. Die Erfüllung dieser Anforderungen und die Bereitstellung intelligenterer Lösungen führen oft zu zusätzlicher Komplexität und erhöhtem Entwicklungsaufwand.

Die CompactLogix 5390-Steuerungen erweitern die bewährte Logix-Plattform und vereinen integrierte Cybersecurity und Sicherheit sowie verbesserte Leistung auf einer einzigen Steuerungsplattform. Mit Sicherheitsfunktionen, die auf die Norm IEC 62443-4-2 abgestimmt sind, und der Konformität mit dem EU Cyber Resilience Act unterstützt die Steuerung Maschinenbauer dabei, den sich wandelnden globalen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig das Maschinendesign zu vereinfachen.

Die Unterstützung für lokale PointMax™ E/A-Module ermöglicht modularere Architekturen, während ein um 43 Prozent geringerer Platzbedarf im Vergleich zu früheren CompactLogix 5380-Steuerungen dazu beiträgt, den erforderlichen Schaltschrankplatz zu reduzieren und Designs über Maschinenfamilien hinweg zu standardisieren. Zusammen helfen diese Funktionen Kunden, immer anspruchsvollere Automatisierungsanwendungen mit geringerer Komplexität zu verwalten.

„Hersteller und Maschinenbauer sind gefordert, mehr als nur Leistung zu liefern. Sie müssen auch die immer strengeren Anforderungen an die Cybersicherheit und die funktionale Sicherheit erfüllen und gleichzeitig größere, stärker vernetzte Betriebsabläufe verwalten", so Siva Iyyamperumal, Senior Product Manager bei Rockwell Automation. „CompactLogix 5390-Steuerungen vereinen diese Kompetenzen auf einer einzigen Plattform und helfen Kunden, das Maschinendesign zu vereinfachen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu unterstützen und fortschrittliche Automatisierungsanwendungen zuverlässig zu skalieren."

Integrierte Sicherheits- und Schutzfunktionen helfen Maschinenbauern, Risiken zu reduzieren, die Einhaltung von Vorschriften zu vereinfachen und sich auf die sich ändernden globalen Bestimmungen vorzubereiten, ohne die Maschinenarchitektur komplexer zu machen.

CompactLogix 5390-Steuerungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos in das Integrated Architecture-Ökosystem von Rockwell Automation integriert werden können. Sie erweitern das kompakte Leistungsangebot des Unternehmens, das Steuerungs-, E/A-, Visualisierungs-, Bewegungs-, Sicherheits- und Informationstechnologien in einer optimierten Architektur für Maschinenbauer und OEMs vereint. Die Steuerung lässt sich in PointMax E/A, Kinetix®-Bewegungslösungen, PowerFlex®-Antriebe, Stratix®-Netzwerktechnologien, FactoryTalk® Design Studio™-Software und andere Visualisierungslösungen integrieren.

Dieser integrierte Ansatz hilft dabei, Engineering-Workflows zu vereinfachen, das Inbetriebnahme-Risiko zu reduzieren und einen skalierbaren Pfad von Einzelmaschinen zu komplexen Produktionssystemen zu schaffen.

Weitere Informationen zur CompactLogix 5390-Steuerung finden Sie auf der Website von Rockwell Automation oder bei Ihrem Vertriebspartner.

Häufig gestellte Fragen

Wie genau unterstützen CompactLogix 5390-Steuerungen eine kompakte Leistung? CompactLogix 5390-Steuerungen erweitern das kompakte Leistungsangebot von Rockwell Automation und bieten Maschinenbauern und OEMs integrierte Steuerungs-, E/A-, Visualisierungs-, Bewegungs-, Sicherheits- und Informationstechnologien, um leistungsfähigere, sicherere und datengesteuerte Maschinen zu entwickeln.

Für wen ist diese Lösung geeignet? Diese Lösung ist für OEMs, Systemintegratoren und Endanwender konzipiert, die eine hochgradig leistungsfähige, skalierbare Steuerungs- und Informationsplattform benötigen, um komplexere Maschinen, Prozess-Skids und Produktionssysteme zu unterstützen und sich gleichzeitig auf zukünftige Betriebsanforderungen vorzubereiten.

Welchen Mehrwert bietet dies für Hersteller? CompactLogix 5390-Steuerungen helfen Herstellern, die Produktivität, Flexibilität und betriebliche Effizienz durch verbesserte Rechenleistung, erweiterte Skalierbarkeit und moderne Konnektivität zu steigern. Sie ermöglichen eine schnellere Maschinenleistung, unterstützen wachsende Anwendungsanforderungen und bieten einen nahtlosen Pfad zur Integration von Daten, Diagnosen und fortschrittlichen Technologien über alle Betriebsabläufe hinweg.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Kreativität von Menschen mit der Leistungsfähigkeit von Technologie, um die Grenzen des menschlich Möglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu gestalten. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 26 000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2025). Weitere Informationen zur Umsetzung des Connected Enterprise in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

Rockwell Automation logo

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/rockwell-automation-compactlogix-5390-steuerung-erweitert-integrated-architecture-portfolio-302906397.html

13.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2414938 13.10.2026 CET/CEST